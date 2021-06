¿Qué dijo Rubén Manzi de las denuncias contra Elpidio Guaraz?

El diputado nacional por Catamarca, Rubén Manzi, se refirió a las denuncias radicadas contra el intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz. “Todos estamos más o menos al tanto de que a la larga lista de denuncias que pesan sobre el intendente. En los últimos tiempos se ha sumado la de una joven que lo acusa de haber abusado sexualmente de ella de forma reiterada durante un prolongado tiempo”, expresó.

“Esta chica en este momento está pidiendo justicia y se enfrenta a una persona con poder político y vinculada al poder político provincial. La Justicia está investigando con una lentitud extrema y no le ha dado la protección que una supuesta víctima merece. Esta chica está atemorizada y escondida ya que no puede volver a su casa y no tiene recursos para protegerse”, agregó Rubén Manzi.

Sobre esto, continuó: “El intendente la sigue hostigando a través de las redes sociales y el fiscal relativiza la importancia de esto”. Asimismo, explicó que la joven no solo está en peligro físico, sino que se encuentra en una situación de quiebre emocional. Hay que recordar que Elpidio Guaraz está en la lupa por las dos denuncias de abuso y acoso sexual que se presentaron en su contra.

Por último, Rubén Manzi remarcó que en estos casos se ve concretamente la vocación de defender a las mujeres cuando son víctimas y sobre todo de personas con poder político. “Es necesario que la Justicia tome otra actitud, más celeridad, más energía y más protección. Es lo que la gente necesita”, finalizó. Además de las denuncias por abuso, el intendente enfrenta pedidos de detención y suspensión en su cargo.

Nueva denuncia contra Elpidio Guaraz

En los últimos días cayó una nueva denuncia en contra de Elpidio Guaraz, en esta ocasión fue por acoso laboral. En diálogo con los medios locales, el denunciante relató como el jefe comunal lo hizo despedir dos veces consecutivas. “Traté de comunicarme, pero nunca me atendió. Vio mi nombre y solicitó que me despidan, porque si no iban a tener problemas con la habilitación”, aseguró el joven.