Jorge Moreno defendió la Comisión Evaluadora: “Es un instrumento válido”

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, defendió la Comisión Evaluadora encargada de la selección de magistrados y funcionarios judiciales. “Es un instrumento válido que, a pesar de las restricciones y las dificultades que ocasiona la pandemia, está llevando a cabo su cometido”, expresó. Además, detalló que el organismo está trabajando para la cobertura de 21 cargos.

El ministro salió a hablar luego de que el oficialismo en el Senado pida por la disolución de la Comisión Evaluadora. Sobre esto, aseguró que no se encuentra en agenda del Gobierno provincial avanzar con la ruptura del organismo. Asimismo, Jorge Moreno adelantó que el Ejecutivo elevará nuevamente un proyecto para la Reforma de la Constitución para que la selección de jueces tenga rango constitucional.

“Vamos a avanzar en un nuevo proyecto de reforma. Mediante el diálogo, estamos buscando los consensos necesarios para avanzar en estos cambios”, explicó. Hay que recordar que las críticas a la Comisión Evaluadora vienen desde hace tiempo y tomaron fuerza en la última sesión del Senado. En este marco, los legisladores acompañaron un proyecto del legislador de la Capital, Maximiliano Brumec.

El mismo reclama: “Dicha entidad no está cumpliendo con lo establecido por la ley en relación con que la administración de la Justicia debe ser pronta; completa e imparcial”. Por otro lado, la magistrada e integrante de la Comisión, Marcia Lozada, dijo que le llamó la atención el proyecto aprobado en la Cámara Alta. “La Comisión no tuvo contacto con el Senado. No conversamos en ningún momento y no teníamos idea”, agregó.

Al igual que Jorge Moreno, defendió el trabajo del organismo indicando que en distintos concursos se llegaron a contar alrededor de 140 postulantes. “Buscamos personas que demuestren en un proceso de selección idoneidad; compromiso con los DDHH, con la perspectiva de género, entre otros. No se eligen en dos semanas o un día, los procesos llevan su tiempo”, finalizó.