Luis Lobo Vergara sobre el aumento de la tarifa eléctrica: “Es injusto porque el cálculo tiene sus trampas”

El diputado provincial, Luis Lobo Vergara, criticó el aumento de la tarifa eléctrica y remarcó que es exorbitante y abusiva. “Un usuario que hoy está pagando 3 mil pesos, va a pasar a pagar 4.500 aproximadamente. Es injusto porque el cálculo tiene sus trampas. Debemos controlar la calidad del servicio”, expresó. Por otro lado, se refirió a la Comisión Evaluadora y al proyecto de juicio por jurados en Catamarca.

“Uno no podría pensar que está por debajo de la inflación, en realidad significa un incremento del 158% en los ingresos de la EC Sapem. De una facturación mensual de 95 millones, pasará a 240 millones, sin un control en sus gastos”, agregó Luis Lobo Vergara. Con respecto a la Comisión Evaluadora criticó: “Se nota que el Senado quiere negociar la designación de jueces y fiscales, para beneficiar a sus propios familiares”.

Sobre esto agregó: “Esto generó un desencuentro entre la cámara alta y el Poder Ejecutivo. Eliminar el Consejo de la Magistratura fue un error”. Asimismo, comentó que tuvo el honor de integrar el Consejo junto a las diputadas oficialistas Cecilia Guerrero y Verónica Mercado. En este marco, reconoció que “jamás tuvimos un mínimo de posibilidades de que la política se mezcle en los concursos”.

“Las cosas como van, no terminarán bien. Implementar el juicio por jurados significa que la sociedad debe confiar en las instituciones. Si se van a seleccionar jurados con la intención de beneficiar o perjudicar a los acusados, no se va a mejorar la calidad de la justicia”, remarcó Luis Lobo Vergara. Hay que recordar que días atrás, el gobernador Raúl Jalil firmó el proyecto para implementarlos en la provincia.

Días atrás, Luis Lobo Vergara apuntó contra el oficialismo por no acompañar el proyecto de aumento salarial del 200% para trabajadores sanitarios. “El personal de salud está precarizado y con sueldos que no reflejan el esfuerzo y dedicación que dedican cada día a luchar contra la pandemia. Fingen reconocimiento, pero no les importa. Se hacen los preocupados por el personal de salud y los felicitan, hasta allí llega su amor”, expresó.