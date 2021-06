Alejandra Nazareno y la compra de la vacuna contra el coronavirus: “Por el momento Catamarca no avanzará”

La ministra de Hacienda Pública, Alejandra Nazareno, se refirió a las complicaciones que supone la compra de la vacuna contra el coronavirus. “Por el momento Catamarca no avanzará en ese sentido, aunque no lo descartamos. No es un tema fácil ya que los laboratorios que las producen firmaron convenios con otros laboratorios para distribuirlas y ahí se generó un mercado secundario”, expresó.

“El precio no sería el problema porque, por más que nos vendan caro, necesitamos inocular a la gente. Pero lo que sí es complicado es tener las certezas de la compra, de los plazos de entrega, las garantías por si pasa algo y la forma de conservación. Todas las provincias que avanzaron en ese tema firmaron cartas de intención, pero nosotros decidimos ser más cautelosos”, agregó Alejandra Nazareno.

En este marco, adelantó que buscaron el asesoramiento del Ministerio de Nación ya que les ofrecieron distintas clases de la vacuna contra el coronavirus no aprobadas por ANMAT. “No es una cuestión financiera, sino de seguridad social”, detalló. Por otro lado, confirmó que ya se realizó el depósito de los $218 millones por parte del Gobierno nacional para mitigar los efectos de la pandemia en Catamarca.

Además de las gestiones para conseguir la vacuna contra el coronavirus, la ministra brindó detalles de otras asistencias de Nación. “Próximamente se va a confirmar otro programa del Ministerio del Interior; por el cual nosotros estuvimos rindiendo los gastos de equipamiento que fuimos teniendo y ellos te los reconocen. En ese sentido ya mandamos dos rendiciones: una de 53 millones y la otra de 41”, remarcó en diálogo con Radio Ancasti.

La llegada de la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca

El Ministerio de Salud informó que arribaron al país 1.137.500 dosis de la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca y adelantó cuántas llegan a Catamarca. En este marco, la provincia contará con 10.400 inyecciones para continuar con la campaña de inmunización en la Capital y el interior. El cargamento en cuestión fue producido localmente y terminado en la planta AMRI de Albuquerque, Estados Unidos.