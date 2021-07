Imputaron a Susana Acosta: ¿por qué motivo?

En las últimas horas imputaron a la presidenta del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú, Susana Acosta. Entre los motivos se encuentra la omisión de los deberes de funcionaria pública. El 29 de diciembre del año pasado, los concejales Verónica Segura (JPC), Ramón Guerrero (FT) y Antonio Arpirez (Unidos por FME) presentaron una denuncia penal contra ella en la Fiscalía General.

En la presentación, los ediles denunciaban a Susana Acosta por mal desempeño de la función pública y por amenazas a convocar. “Denunciamos la mala interpretación de la presidenta, que con tanta liviandad y falta de respeto se explaya por las redes ensuciando nuestra labor parlamentaria. Queriendo demostrar una actitud correcta de sus deberes, cuando en realidad está afuera de la Carta Orgánica y del Reglamento interno”, expresaban.

En dicha ocasión, los concejales fundamentaron que el período de sesiones ordinarias había finalizado el 23. Sin embargo, la presidenta quería convocarlos por la fuerza pública cuando no se habían prorrogado las sesiones ordinarias. Hay que remarcar que el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú es noticia por las constantes denuncias y fracasos en los debates por falta de quorum.

Los problemas vienen de larga data, a comienzo del año, la presidenta del CD tuvo que recurrir a los vecinos del departamento por la ausencia de estos tres ediles. “Solicito a los vecinos que comiencen a movilizarse porque, así como ellos nos eligen también los pueden sacar”, solicitó en dicha ocasión. Susana Acosta, también fue imputada porque se había negado a hacerse cargo del Ejecutivo cuando el intendente Guillermo Ferreyra no estaba.

Susana Acosta sobre las denuncias

“Esto no merece ni una opinión, nosotros damos muestra de nuestro trabajo todas las semanas y ellos con la omisión de su trabajo. Tengo tantísimas denuncias que ya no sé, me tiene sin cuidado y espero que la Justicia actúe en consecuencia. Aquí es evidente quiénes cumplen con su trabajo y quienes no lo hace”, explicó la presidenta del cuerpo sobre las denuncias en diálogo con Radio Ancasti.