Capital de Catamarca: ¿cómo continúa la denuncia de abuso sexual contra Daniel Zelaya?

El presidente del Concejo Deliberante de la Capital de Catamarca, Daniel Zelaya, retomó su cargo luego de que trascendiera la denuncia de abuso sexual en su contra. Sin embargo, la denunciante, afirmó que la Justicia de la provincia de Tucumán continúa trabajando en el caso. “Hemos presentado un recurso ante la Corte, un recurso de queja, el proceso sigue, continúa”, explicó.

La mujer, llamada Soledad Ledesma, remarcó que seguirán apelando y presentando todos los recursos que sean necesarios para que la causa no se archive. “Todo lo que haga el Gobierno o haga Zelaya es de descarados. Pero nosotros hemos presentado un recurso de queja el 22 de junio y estamos esperando que se resuelva ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán”, agregó.

Sobre el presidente del Concejo Deliberante de la Capital de Catamarca dijo: “Zelaya mintió que ya se resolvió, que ya terminó, es totalmente falso. Lo puedo comprobar con el recurso presentado, me baso siempre en pruebas. La causa está viva en Tucumán por abuso agravado con acceso carnal”. El caso se hizo viral luego de que la víctima realizara un posteo en redes sociales relatando lo sucedido.

Las declaraciones de la denunciante y el edil de la Capital de Catamarca

El caso trascendió luego de que la denunciante publicara la situación en Facebook. “Tenía apenas 8 añitos cuando comenzó esta pesadilla que decidí ponerle fin cuando la denuncié en la Justicia. En reiteradas oportunidades, a esa edad, fui manoseada y sometida a abusos sexuales por un vecino al que mi madre quería como un hijo”, apuntó contra el edil de la Capital de Catamarca.

“Viví un horror, fueron casi dos años de sometimiento. Gracias a mi psicólogo pude extirpar esta pena que no me dejaba dormir con la luz apagada y me obliga a diario a limpiar en exceso mi cuerpo y mi casa”, agregó. Por otro lado, el presidente del CD dialogó con los medios locales y se mostró tranquilo ante la situación. Sobre la licencia tomada dijo: “Tomé la decisión, con tranquilidad y seguridad de mi inocencia”.