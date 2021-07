Cecilia Guerrero sobre los dichos de Luis Urbanc: “No es la primera vez que derrapa”

La presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Guerrero, se refirió a los dichos del Obispo Luis Urbanc sobre la pandemia del coronavirus y la vacuna. Hay que recordar que, en la jornada de ayer, el religioso dijo: “Gracias a Dios por la pandemia, la necesitábamos. El tesoro es Dios y no la vacuna”. Sobre esto, la diputada expresó: “No es la primera vez que derrapa y supongo que no será la última”.

Luego de las polémicas palabras del Obispo, desde el oficialismo salieron al cruce rápidamente. En este marco, Cecilia Guerrero remarcó que no le sorprenden los dichos ya que no es la primera vez que se encuentra en la mira de todos. Sin embargo, criticó que haya denigrado a la vacuna, “que es la esperanza del mundo entero para superar esta pandemia y su luctuoso saldo de pérdida de vidas humanas”.

“Cuestionó a los políticos, a los que apela sistemáticamente para conseguir designaciones y subsidios que engrosan las arcas eclesiásticas. Eso sí, nada dijo de los curas abusadores ni de la aberrante complicidad de la poderosa institución que conduce en la provincia; que siempre les dio la espalda a las víctimas de tan aberrantes crímenes”, declaró la presidenta de la Cámara Baja.

Siguiendo con sus palabras hacia el Obispo, agregó: “Cada vez que lo escuchamos nos convencemos más de la necesidad de separar definitivamente la iglesia del Estado; y que los actos institucionales nunca más sean usados para la predica interesada e hipócrita de un representante del atraso cultural y del sometimiento de los pueblos”. La diputada fue uno de los tantos representantes del oficialismo que salieron al cruce.

Juan Denett se sumó a las criticas de Cecilia Guerrero

Por otro lado, el diputado provincial del Frente de Todos, Juan Denett, se sumó a las críticas de Cecilia Guerrero contra las palabras de Luis Urbanc. “Si tanto le molestan al monseñor los planes, debería comenzar dando el ejemplo y renunciar a millones que percibe en calidad de subsidios a la Iglesia Católica”, criticó. Las declaraciones del Obispo despertaron la polémica tanto provincial como nacionalmente.