PASO 2021 en Catamarca: ¿qué alianzas ya están cerradas?

El escenario electoral local se va a sentando de cara al cierre del periodo de inscripción de los candidatos para estas PASO 2021.Los rumores van y viene, tal como lo hacen las suposiciones, pero hoy ya comienza a conocerse qué alianzas ya están cerradas. En este caso, la precandidatura más fuerte hasta el momento es la de Daniel “Telchi” Ríos, mientras que dentro de la UCR Catamarca continúan las conversaciones.

En este marco, se ha llevado a cabo una reunión entre Flavio Fama, rector de la UNCA, y Francisco Monti, diputado provincial y presidente de la UCR. El encuentro significo el sellado de la alianza dentro de Juntos por el Cambio, lo que logra una unidad entre las líneas del radicalismo Raúl Alfonsín y el Fapra. Por lo tanto, se presentarán juntos a las PASO 2021 dentro de la oposición.

Por otra parte, este sábado los presidentes de la Coalición Cívica (CC)-ARI, Rubén Manzi y Maximiliano Ferraro; PRO, Enrique Cesariniy el de la Unión Cívica Radical (UCR), Francisco Monti mantuvieron un encuentro. Tras el mismo, emitieron un comunicado oficial, donde expresaron: “Vamos a consolidar nuestro espacio proponiendo las mejores candidaturas para darle pelea al oficialismo”. Además, plantearon que van a “construir una alternativa de cambio y esperanza para los catamarqueños”.





Daniel “Telchi” Ríos de cara a las PASO 2021

Camino a las PASO 2021, continúan las declaraciones y en este caso el intendente de Belén Daniel “Telchi” Ríos apuntó contra quienes lo criticaron en los últimos días. En diálogo con los medios catamarqueños aseguró ser “el mejor radical de toda la provincia”. El precandidato a senador nacional habló sobre el escenario electoral “atípico” que veremos en los próximos meses.

“Esta pandemia va a cambiar la forma de trabajar, las prioridades que tiene que tener un gobierno y sobre eso vamos a avanzar” confirmó Daniel “Telchi” Ríos. El actual intendente continúa con el foco sobre su posible candidatura al Senado de la Nación, gracias a la liberación de las bancas. “Hay muchos que me subestiman, pero yo he demostrado a lo largo del tiempo que puedo ser el mejor radical de toda la provincia, siempre he estado en el mismo espacio”, subrayó confiado.