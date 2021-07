Elecciones 2021: la carta bajo la manga del Frente de Todos

Para disimular que son siempre los mismos candidatos, las listas suelen matizarse con figuras extra partidarias, del deporte, el espectáculo o empresarios. En Catamarca, Florencia Sosa, la joven gerente de ECA se sumaría a la lista de nombres del FT en las Elecciones 2021 para integrar la remozada Cámara de diputados. Para la militancia se trata de una persona sin preparación legislativa ni antecedentes. Por su parte, parece que “Flor” pretendía un cargo nacional, porque ya le queda chico Catamarca.



Como figura empresaria, Florencia conoce el mundo. Si el vedetismo ya le gana, como política y futura diputada luego de las Elecciones 2021 será un show imperdible. Si tenemos suerte, tal vez hasta haga en algún momento de Cristina. Una de sus últimas apariciones en las redes sociales fue regalar un teléfono de alta gama para sumar seguidores en las redes sociales. Es muy probable que los primeros proyectos legislativos aparezcan pegados a Twitter o Instagram.



El punto es que la famosa renovación legislativa cada dos años no se nota. Después de cada elección, todo sigue más o menos igual con algunos nombres nuevos que sirvieron solo para camuflar a dirigentes “paladar negro” que van de nuevo en lista. Dentro, los “nuevos” suelen diluirse o aprenden rápido las mañas que criticaban antes desde afuera. Así, la renovación no es renovación y la esperanza se convierte rápidamente en desilusión.



Del libro La Razón de mi vida, cito a Evita: “Nunca he subordina el amor al interés, y menos tratándose del amor de mi Pueblo. Y de esto tengo mil pruebas, muchas de mis obras se levantan en lugares casi desolados donde no hay votos que ganar”. Florencia podrá conocer el mundo y diferentes comidas exóticas pero sin duda no conoce Catamarca y menos aún el interior profundo que sobrevive a duras penas. Su padre era de Pomán pero las fotos de Flor son en el exterior, fuera del país.



La empresaria no hizo ningún posteo en las redes sociales sobre la precaria salud pública en Catamarca, nuestra sociedad empobrecida o los sin trabajo. Algunos ni sobreviven, se encuentran en un estado casi inhumando. Al frente, como caídos de otro mundo, las nuevas figuras de la política en las Elecciones 2021 asoman sin ideologías, sin ideas, sin honor, sin orgullo, sin dignidad. Cómo ha cambiado todo! Antes estos atributos los tenía cualquier dirigente que integraba un club de futbol de barrio.