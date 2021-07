Adriana Díaz: “Si el acceso a la Justicia no es igualitario nuestra democracia esta sesgada”

La diputada Adriana Díaz realizó una compleja crítica a la Corte de Justicia de Catamarca durante uno de sus últimos diálogos con los medios locales. El sistema judicial no ha recibido halagos en las últimas semanas, ayer mismo, Cecilia Guerrero apuntó contra su lento funcionamiento y falta de perspectiva de género a la hora de actuar. Por su parte, la legisladora catamarqueña sostuvo: “Si el acceso a la Justicia no es igualitario nuestra democracia está sesgada”.

Ampliando esta última declaración, Adriana Díaz expresó: “Yo no estoy hablando esta vez de acceso por ser varones, mujeres, niños o niñas. Me refiero en realidad a cuestiones como estatus social, económico, razones de etnia, nacionalidad, creencias, nuestra democracia está sesgada, no es completa”. En esta línea, continuo con la idea y manifestó que “esa es la deuda pendiente, el funcionamiento del Poder Judicial ya sea en el país o en la provincia”.

Esas declaraciones no fueron dadas casualmente. Actualmente la provincia está a la espera del avance de una serie de causas ligadas a funcionarios e intendentes que fueron denunciados por acoso sexual y laboral, tales como Elpidio Guaraz y Daniel Zelaya. No solo la clase política, sino que la sociedad catamarqueña y los colectivos feministas reclaman respuestas que no llegan.

“Me refiero a procedimientos, perspectiva, formación. Porque como funciona ahora (…) la Justicia funciona para responder a poderes corporativos de cualquier tipo: económicos, políticos, eclesiásticos”, apuntó rápidamente. De esta manera, y sin vacilar Adriana Díaz afirmó que la misma permite así que “las fuerzas conservador”, puedan “tirar para atrás cualquier avance en materia de Derechos”.

Al igual que Adriana Díaz, Cecilia Guerrero fue franca con la justicia

Bajo esta misma línea, Cecilia Guerrero se manifestó por medio de sus redes sociales. Nos solo reclamo que de cara a este PASO las listas representen una paridad de género, sino que pido que la justicia actúe. “El Poder Judicial no puede mirar para otro lado. Es responsable y debe dar respuestas, especialmente cuando se trata de funcionarios, ministros de culto o encumbrados empresarios. De lo contrario, se profundiza la percepción de que la justicia solo muerde los pies de los que caminan descalzos”, expresó.