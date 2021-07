Oscar Castillo sobre las PASO: “La peor noticia para el Gobierno es que nosotros vamos juntos”

En la semana de cierre de listas para estas PASO 2021, el senador nacional y miembro de la UCR Catamarca, Oscar Castillo habló sobre el escenario electoral. Frente a este contexto, los cruces son algo común y en este sentido, el funcionario aseguró que “la peor noticia para el Gobierno es que nosotros vamos juntos”. Asimismo, menciono las opciones que Juntos por el Cambio tiene encima de la mesa.

En este sentido, el senador nacional que pronto dejará su banca menciono que “algunos tienen ganas de sacarse la bronca siempre en una interna y no sirve”. Por esto mismo recalcó que las PASO 2021, son un momento para que prepondere la unidad para enfrentar al oficialismo. Por esto mismo, Oscar Castillo sostuvo que “la mayor alegría es que nosotros vamos a enfrentarlos”, haciendo referencia al Gobierno provincial.

En este marco, y al igual que intenta hacerlo el PJ, Oscar Castillo reafirmó sus esfuerzos por “buscar la unidad. Y si no, tenemos ilustres contrincantes que va a ser un honor”. Siguiendo esta línea expresó: “Lo haremos de la forma más democrática y mejor posible. Que no les quepa la menor duda de que vamos a ganar. No sé si somos mejores o no, pero tenemos expresión territorial en toda la provincia de Catamarca. Lo vamos a intentar hasta el último día”.

El posible reemplazo para Oscar Castillo

Camino a las PASO 2021, continúan las declaraciones y en este marco, durante la entrevista Oscar Castillo se mostró a favor de la precandidatura del intendente Daniel “Telchi” Ríos. Días atrás, el aspirante a la banca en el Senado apuntó contra quienes lo criticaron en los últimos días. En diálogo con los medios catamarqueños aseguró ser “el mejor radical de toda la provincia”.

“Esta pandemia va a cambiar la forma de trabajar, las prioridades que tiene que tener un gobierno y sobre eso vamos a avanzar” confirmó Daniel “Telchi” Ríos. El actual intendente continúa con el foco sobre su posible candidatura al Senado de la Nación, gracias a la liberación de las bancas. “Hay muchos que me subestiman, pero yo he demostrado a lo largo del tiempo que puedo ser el mejor radical de toda la provincia, siempre he estado en el mismo espacio”, subrayó confiado.