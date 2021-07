Raúl Jalil en un ataque de nervios: Nación exige transparentar fondos Covid-19

Para que Argentina acceda a nuevos créditos, Nación debe transparentar la utilización de los fondos Covid-19, exigencia que el Gobierno central convidó a los gobernadores, lo que provocó un ataque de nervios al Primer mandatario catamarqueño, Raúl Jalil. Para peor, la mala noticia llegó en medio de negociaciones trabadas con el sector que lidera la diputada nacional Lucía Corpacci por los nombres de la lista de diputados provinciales.



Tras haber tomado conocimiento, Raúl Jalil impartió órdenes a sus funcionarios, en particular a los de Hacienda y Economía. Éstos a su vez le pidieron ayuda a un ex ministro corpaccista que los ayude en la tarea de emprolijar y dejar todo en orden para mandar a Buenos Aires pero parece que el contador se negó, alegando que no quería involucrarse y que solo lo haría si se lo pedía su líder, Lucía Corpacci. La ministra Nazareno sin saber qué hacer.



Los fondos enviados por Nación para las provincias por la emergencia sanitaria fueron puestos en duda por la prensa crítica y dirigentes opositores al gobierno de Raúl Jalil pues se habla de millones de pesos sin que a nadie le cierre el destino final que tuvieron esos recursos públicos en Catamarca y que fueron girados por el gobierno de Alberto Fernández para contrarrestar la pandemia en todo el país.

Con las horas contadas por el cronograma electoral, las máximas autoridades del Frente de Todos en Catamarca, el Gobernador Raúl Jalil y la diputada nacional, Lucía Corpacci, no se ponen de acuerdo para dirimir la lista de diputados. Como pudo saber El Aconquija, si las negociones siguen trabadas, podrían ir dos listas a las PASOS, una jalilista y otra corpaccista. Las diferencias en el oficialismo se iban a dirimir en 2023 pero al parecer se adelantaron y se contaran las costillas en esta elección de medio tiempo.



En Catamarca, se erigió el Hospital Monovalente “Dr Carlos Malbrán” pero en una estructura que ya existía. El Gobernador dijo oportunamente que ese lugar volverá a ser un centro recreativo por lo que se armó algo para luego desarmarlo con la cantidad de fondos públicos que se comprometió ahí. Ahora Nación reclama transparencia, algo que, tarde o temprano iba a suceder. El problema es cuando no tenés listo los papeles o hay que ser muy buen dibujante.