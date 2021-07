PASO 2021 y Covid-19: Raúl Jalil y su sector cuentan hasta con el posteo de tu carnet en mano

Como las “grandes obras” no significaron simpatía por el Gobierno provincial ni le estarían sumando electoralmente, el gobernador Raúl Jalil buscará dar un golpe de efecto con un aumento salarial que llegará antes de las elecciones para renovar el Poder legislativo. A esta jugada se le sumará una apresurada vacunación en la sociedad tratando de abarcar a los adolescentes que estarían habilitados para votar. Está calculado hasta el hecho de que lo suban en sus “estados”.

El Gobierno provincial necesita sintonizar con la gente y para ello prepara una batería de acciones con el objeto de mejor la performance electoral. Preocupa el nivel de participación por la legitimidad de las autoridades y la imagen del oficialismo venido a menos por la emergencia sanitaria y económica que dejó el tendal de desocupados y muchos catamarqueños molestos con ganas de sacarse la bronca de todas las desgracias con el oficialismo.

El elector no come puentes, asfalto o aviones. Un sector de la sociedad cuestiona las prioridades de la administración peronista que asegura que las obras no se ven por la pandemia pero una vez que pase la emergencia sanitaria a los vecinos se les correrá el velo valorando el criterio del Gobernador que apostó a la post-pandemia. Sin embargo, el Gobierno presenta la situación sanitaria como ejemplar al punto que premiaría a la ministra de Salud, Claudia Palladino, con una diputación.

Raúl Jalil ya venía complicado de cara las elecciones 2021. Para peor la falta de acuerdo con Lucía Corpacci por los nombres para integrar la nueva Cámara legislativa disparó un escenario de enfrentamiento, jalilistas y corpaccistas yendo por cuerda separada para medir fuerzas en las PASO. Si Corpacci es candidata a senadora nacional absorbiendo los errores de la administración Jalil quiere sus dirigentes en la lista. La reacción de Jalil fue correr a los brazos de Barrionuevo.

Si todo se mantiene así, el Gobernador tiene que tirar toda la carne en el asador y lograr el apoyo de Nación cuyo único interés es cerrar con el referente catamarqueño que le garantice “manos levantadas” en el Congreso. En esta nueva era tecnológica o comunicacional todo está medido. En la estrategia para recuperar imagen, el gobierno jalilista cuenta hasta con los posteos en las redes sociales de los ciudadanos luego de ser vacunos, carnet en mano.