Daniel “Telchi” Ríos al cruce con Francisco Monti: “No me pueden discriminar de esa manera”

El escenario electoral a horas del cierre de listas paras estas PASO 2021 ha comenzado a complicarse e intensificarse. Según ha transcurrido, el presidente de la Unión Cívica Radical Francisco Monti ha tenido intenciones de proscribir al intendente y aspirante a senador nacional Daniel “Telchi” Ríos. Esto ha generado un quiebre más dentro de Juntos por el Cambio, y llevó a que el mandatario belicho salga al cruce y manifieste: “No me pueden discriminar de esa manera”.

El cruce se ha desatado ante la falta de título universitario del intendente, cosa que ha puesto al presidente de la UCR en duda sobre sus capacidades para aspirar a la banca en el Senado. “Me dolió y me hirió mucho que el diputado Francisco Monti tenga las intenciones de proscribirme”, expresó frente a la información que ha trascendido. “O sea, no puedo ser radical si no soy universitario. Yo no quiero militar en un partido así” agregó en este sentido.

“De niño no tenía para comer”, relató apenado, y reitero lo indignante que fue la llegada de esa noticia. “Realmente me dolió muchísimo que me traten de esa manera por mi trayectoria, la clase de dirigente político que soy. O sea, no puedo ser radical si no soy universitario. Yo no quiero militar en un partido así”, manifestó en diálogo con la prensa Daniel “Telchi” Ríos. En este marco, ha planteado que está dispuesto a rendir un examen para probar sus aptitudes y capacidades.

“Esto es algo que, como mensaje para la gente humilde, la gente que recién empieza, le pone una barrera”, indicó indignado Daniel “Telchi” Ríos. Sus intenciones han generado idas y vueltas dentro de la alianza opositora, pero por su parte su norte ha sido inamovible. Desde el primer día ha manifestado sus intenciones y ha estado tejiendo las condiciones para pelear por la banca liberada por Oscar Castillo.

La confianza del precandidato Daniel “Telchi” Ríos

Las dudas ante su candidatura se han presentado desde el momento en el que hizo públicas sus intenciones, y ha debido en más de una ocasión salir al cruce con quienes lo han criticado. “Hay muchos que me subestiman, pero yo he demostrado a lo largo del tiempo que puedo ser el mejor radical de toda la provincia, siempre he estado en el mismo espacio”, subrayó confiado.