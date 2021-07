Lucía Corpacci y el cierre de listas del oficialismo: “No hubo mayores conflictos y eso nos pone felices”

La diputada nacional y exgobernadora de la provincia de Catamarca, Lucía Corpacci, se refirió al cierre de listas del oficialismo de cara a las PASO 2021. “En algunos lugares no hubo mayores conflictos y eso nos pone felices, en definitiva, somos todos compañeros y militantes. Estamos haciendo enormes esfuerzos para no transmitirle a la gente las peleas que siempre están”, expresó.

“Nosotros tenemos la obligación de ponernos por encima de eso y no sumarles más angustia a los catamarqueños; que ya con esto de la pandemia, de la situación económica que está complicada, no la estamos pasando bien”, reconoció Lucía Corpacci. En este marco, adelantó unas elecciones con campañas cortas y con poca asistencia por el contexto que se vive en el país.

La precandidata a senadora agregó: “A veces no valoramos lo que es vivir en democracia, lo que es tener libertad, poder elegir qué me gusta y que no me gusta. Cuando uno habla con el ciudadano común, el que no está involucrado en la política, a veces uno se avergüenza de creer que la vida solo pasa por el mundillo político. Hay que transmitirles que la política no es la búsqueda de espacios, sino el lugar donde se planifica una provincia, un país”.

“¿Queremos un país donde se tienen que enriquecer unos pocos, hacerse muy ricos para que después le llegue a los demás? ¿o queremos un país que aún con las dificultades, aun lentamente, vayamos creciente todos armónicamente, con derechos básico universales todos? Yo creo que esa es la pelea y sobre lo que tenemos que trabajar”, remarcó la actual diputada nacional, Lucía Corpacci.

Lucía Corpacci sobre el manejo de la pandemia

Sobre la pandemia del coronavirus dijo: “Creo que hubo un buen manejo y la decisión del gobernador (Raúl Jalil) de usar la infraestructura para el Malbrán fue acertadísimo”. Asimismo, comentó su preocupación por los comicios y la relación con posibles contagios. Sin embargo, insistió en que “es importante ir a elegir qué modelo queremos, cómo queremos desarrollarnos y a dónde queremos ir”.