Blasia Gómez Reynoso sobre su candidatura en Los Altos: “Sinceramente no lo esperaba”

En las últimas horas se conoció que Blasia Gómez Reynoso se presentará como candidata a intendenta en Los Altos con el frente “Con vos podemos”. En este marco, reconoció que “se siente movilizada, realmente fue una sorpresa porque sinceramente no lo esperaba”. Sin embargo, adelantó que aceptó la propuesta para tener la posibilidad de trabajar en el interior de la provincia.

“La verdad, desde lo más profundo de mi ser, me sentí muy estimulada por el frente ‘Con vos podemos’ porque son quienes me buscaron. Lo que más me interesa dentro de mi etapa como persona es poder seguir trabajando”, expresó la candidata en Los Altos. Luego de esto, indicó que siempre le interesó la política pero que priorizó su función educativa y que le preocupa mucho lo social.

Siguiendo con su candidatura en la ciudad, agregó: “También dije sí porque detrás mío hay muchas mujeres del colectivo. Muchas veces se habla de igualdad de oportunidades y la verdadera inclusión, por ahí ves que, en los hechos, en la realidad no sucede. Detrás de mí pueden venir muchas mujeres trans y no trans a movilizarse, a trabajar, a tener esta presencia. Esto tiene un gran significado”.

“Creo que va a ser muy importante para la sociedad, para la gente. Lo importante es estar en acción, estar afuera, plantear sus ideales, plantear qué debería ser en esta vida y en esta sociedad. Así que esto ha sido un estímulo”, finalizó Blasia Gómez Reynoso en diálogo con La Brújula. La candidata competirá con el actual intendente Rafael Olveira y Raúl Barot, quien se alió a dirigentes de la UCR.

La candidatura de Raúl Barot en Los Altos

El senador provincial por el Frente de Todos, Raúl Barot, también se enfrentará a Rafael Olveira por la intendencia en la Municipalidad de Los Altos. Para su presentación, se alió junto a dirigentes de la UCR y algunos peronistas disidentes dentro del partido “Unidos por Santa Rosa”. La ciudad es una de las dos que ponen en juego la conducción del Ejecutivo, al igual que Mutquín, en Pomán.