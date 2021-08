Campaña en Andalgalá: en vehículo oficial, Intendente asiste con insumos un reclamo a Provincia

El municipio de Andalgalá comandado por el radical Eduardo Córdoba politizó un genuino reclamo por nombramientos de becados y trabajo precario al enviar insumos en camioneta oficial a un grupo de manifestantes que tomaron el mini CAPE de la Perla del Oeste en una suerte de tiro por elevación al senador Horacio Gutiérrez y el gobernador de la provincia, Raúl Jalil. Se entendió como “politización” porque cuando el reclamo es de municipales, el intendente no los asiste así.



Ya en campaña, es una guerra a pura dádiva o a los dadivazos pues todo el mundo sabe que el mini CAPE en Andalgalá es un centro de operaciones de Frente de Todos donde salen bolsones para asistir a personas que lo solicitan y para hacer política. En este caso, se dio al revés, el municipio (de signo político contrario) asistiendo a los manifestantes para que no desistan del reclamo a Provincia y continúen tomando el edificio donde el Gobierno provincial tiene varias oficinas.



Si bien el reclamo por la finalización de los “contratos basura” es justo, cuando el diablo mete la cola, es decir los políticos; los reclamos suelen desvirtuarse perjudicando a los manifestantes. “Nos encontramos en una lucha que consideraremos justa, y por lo mismo respetuosa de las leyes y disposiciones es que no deponemos nuestra actitud pero respetamos el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)”, posteó una de las manifestantes.



“El senador Horacio Gutiérrez cumplió con la amenaza que nos propiciara el día sábado pasado en horas de las noche, cuando claramente nos hizo saber que si no deponíamos de nuestro reclamo deberíamos atenernos a las consecuencias legales, y aquí estamos, firmes en nuestra lucha, porque temor, solo a Dios, no tenemos miedo a sus amenazas señor senador. Tenemos más miedo de no poder llevar el pan a nuestros hijos, de enfermarnos y no tener acceso a un tratamiento adecuado; ya que en la precariedad de nuestro trabajo no contamos con obra social, ni seguro médico”, expresó una de las mujeres de apellido Aimo.



Dos hechos potenciaron el malestar social. El nombramiento exprés de dirigentes y militantes peronista en el Estado sin considerar el tiempo invertido en trabajo por parte de estas personas (la mayoría mujeres) que hoy toman el CAPE de Andalgalá. Como siempre gente que entra por la ventana por amiguismo o parentesco. Y lo otro que molestó son las amenazas del senador Gutiérrez a los manifestantes para que cesen con el reclamo. Ah, y la fuerte presencia policial.