Traverso le pidió al Gobierno de Catamarca que den la cara y digan cuándo pagarán el aguinaldo de guardias

El Gobierno de Catamarca no pagó el aguinaldo de las guardias y despertó otra vez el malestar en el personal sanitario. El dirigente José “Tato” Traverso de ATE junto con otros sanitarias presentaron una nota y se manifestaron en el Ministerio de Salud. “Tienen derecho a equivocarse pero que aclaren por qué no se pagó y cuándo se va a pagar” disparó el histórico dirigente agregando que tampoco pagaron el recupero de gasto.



“Como si fuera apoco el escándalo por la corrupción en el cobro excesivo de las guaridas, ahora a los trabajadores que hacen guardias no les pagaron el aguinaldo de las guaridas. Queremos recordar que mucha gente, sobre todo en el interior, depende de las guardias. Es más, muchas personas tienen solo el contrato de guaridas. El Gobierno de Catamarca no salió a decir nada de por qué no pagaron el aguinaldo de guardias”, sostuvo Traverso a El Aconquija.



“Hay un montón de comentarios de las razones que circulan sobre este tema, por ejemplo que no se hicieron bien los recibos pero que alguien salgan a dar la cara para aclarar esta situación que compromete el bolsillo de los trabajadores de la salud. Tienen derecho a equivocarse pero que salgan a decir por qué no pagaron. No puede ser que esté pasando esto”, sostuvo el dirigente de ATE Salud a nuestro medio.



“Tampoco aclaran qué pasó con el recupero de gasto del San Juan Bautista. Antes se pagaba a más tardar en el mes de marzo; ahora estamos llegando a agosto y el Gobierno no dice nada oficialmente qué pasa con el recupero de gasto y las el aguinaldo de las guardias. El personal piensa cualquier cosa. Tiene la obligación el Gobierno de aclarar por qué no se paga y cuándo se va a pagar”, manifestó Traverso.



Asimismo el dirigente gremial posteo en su red de Facebook: “ATE Catamarca: pedido de recomposición salarial para llegar a diciembre con un 52% de aumento en total. ¡A prepararnos para salir a luchar! Gracias”. En este contexto de tensión están previstas una serie de reuniones por temas de política sanitaria entre el gremio y los representes del Gobierno de Catamarca que al parecer están postergadas o retrasadas porque los funcionarios están de campaña.