PASO 2021: precandidata “contacto estrecho” de campaña

El lunes de esta semana la precandidata a senadora en las PASO 2021 por Capayán, Andrea Lobo, hizo un posteo en sus redes sociales explicando que estaba con un “problema de salud”. En realidad estaba aislada por ser contacto estrecho de un familiar que dio positivo para Covid-19. Sin embargo, hoy recorre el Este provincial. La concejal y candidata a legisladora no podía darse el lujo de aislarse 14 días. ¿Que se cree el Coronavirus…. que puede parar la campaña en Catamarca?



Es curioso cómo puede llegar a contrastar el discurso político previo a las PASO 2021 con la vida ordinaria de los vecinos. Hace poco Andrea Lobo renegaba del ex senador Hugo Corpacci por haber hecho un circo durante la entrega de una ambulancia que no estaba en condiciones de circular. Párrafo seguido les pegó a los irresponsables que no cumplen la normativa sanitaria porque los que se contagian no fueron por azúcar al almacén sino que anduvieron en fiestas clandestinas. Palabras más, palabras menos.



Tiempo después, el Coronavirus la sorprende en la familia. Una de sus hijas dio positivo Covid-19 por lo que hubo que improvisar algunos movimientos para sacarla de la casa y dibujar así el “aislamiento” de la joven y el “no aislamiento” de la madre. Lobo se tomó un par de días pero en el pueblo se conocen todos. El problema es para los que no viven en Capayán y pueden correr el riesgo de recibir a la candidata de las PASO 2021, como sucedió hoy en Recreo.



Mientras los demás mortales comunes tenemos que cumplir sino nos multan o nos hacen buscar con la policía bajo amenaza de dejarnos sin un centavo o embargarnos lo poco que tenemos, los funcionarios siguen aprovechándose del Estado para usufructuar o evadir la ley. ¿Y el COE? ¿El doctor Romero no tiene nada para decir? ¿La policía? ¿Algún fiscal? ¿Quién controla los aislamientos y/o los seguimientos si el COE es un desastre?