UIA Catamarca a favor de impedir el ingreso de los empleados antivacunas

El presidente de la Unión Industrial (UIA Catamarca), Carlos Muia, se pronunció a favor de impedir el ingreso de los empleados antivacunas. “El sector industrial ha sufrido mucho la baja producción e inasistencia de paradas preventivas por la pandemia”, expresó. Asimismo, remarcó la necesidad que quienes no quieran vacunarse contra el Covid-19 “no perjudiquen al resto de la sociedad”.

“Respetaremos la decisión de quien no quiera vacunarse, pero nosotros tenemos que preservar la salud de nuestro sector. Cada uno tiene derecho a decidir qué es lo que quiere hacer, lo que no se puede hacer es perjudicar a la persona que trabaja al lado de su puesto de trabajo”, agregó el presidente de la UIA Catamarca. Además, informó que no dejan entrar a ninguna persona que presente síntomas.

Por otro lado, Carlos Muia, insistió en la necesidad de reflotar el tema sobre el régimen de contratación laboral para contratar y despedir personas. “No se puede seguir con un régimen de contratación de trabajo de hace 60 o 70 años. Si tenemos que ir a un régimen de trabajo que sea mucho más moderno, tenemos que liberar la potencialidad que tiene el empresario para contratar personal”, destacó.

Sobre esto, explicó: “No hay que cargarle la mochila que una vez que lo contrata no lo puede despedir, y si lo despide tiene doble indemnización o juicio. Hay que tener reglas mucho más claras para luchar contra la precariedad de los planes sociales. El plan es para pasar un momento, una coyuntura, la gente quiere trabajar y el empresario no se anima a generar trabajo genuino porque está condicionado por las leyes”.

El pedido a los gobernadores del Norte Grande

Por último, el presidente de la UIA Catamarca planteó que los gobernadores del Norte Grande le pidan al Gobierno nacional que se modifiquen las condiciones. “Nadie quiere precarizar, todos queremos respetar la dignidad del trabajador, pero tenemos que tener la libertad de contratar y despedir. Para eso tiene que haber un seguro de desempleo, para cuando se lo despide, el trabajador sigue cobrando”, finalizó.