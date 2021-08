Rally con camioneta oficial de Hualfín terminó mal

Qué sucedan accidentes con vehículos oficiales ya no extraña a nadie. De hecho, con la velocidad a la que circulan, no solo parece que creen que están corriendo un rally, sorprende que no sean más frecuentes los siniestros viales. El uso y abuso de camionetas caras compradas con dinero público circulando en la ruta imprudentemente los convierte en un peligro para sí mismo y para los demás. Otra vez el municipio de Hualfín.

De acuerdo a la información que se conoció, el siniestro vial ocurrió en el la ruta 40 entre la localidad de San Fernando y El Eje, departamento Belén. Una camioneta Toxota Hilux de la municipalidad de Hualfin conducida por un sujeto de apellido Carrizo remolcaba una camioneta Izuzu al mando de un hombre de apellido Ortiz. Por causas que se investigan, ambos rodados terminaron volcados.

En la mayoría de los casos tiene que ver con la imprudencia al volante pues los ocasionales automovilistas en reiteradas oportunidades llamaron la atención sobre la velocidad que circulan las camionetas de la municipalidad, pero las autoridades no acusan recibo. Al parecer hasta no lamentar fallecidos, la impunidad de estar en el poder hace que los errores no se corrijan, tentando a la muerte.

Recordemos que El Aconquija publicó un video de una camioneta de la municipalidad de Hualfin administrada por Marcelo Villagrán mostrando que en esa ocasión circulaba irresponsablemente a 200 Km/h. La indignación del lector de El Aconquija lo llevó a poner el vehículo particular detrás de la camioneta oficial en el trayecto que une la ciudad de Belén con Hualfín. Un acto oficial criminal en vehículos del Estado municipal.

Finalmente, no puede ser tanta la impunidad que un vecino tenga que registrar estos actos criminales cansado de ver como se repiten sin que nadie tome cartas en el asunto. De todas formas, a los transgresores no les preocupa la justicia, la reconocen ciega, sorda y muda. Saben que ser amigo del gobernador de turno tiene más peso que las acusaciones judiciales. Con amigos así de influyentes y tal vez un buen abogado, tranquilamente se puede ser un delincuente confeso.