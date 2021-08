Flavio Fama: “Este año fue sumamente duro para sostener que la gente se queja de pavadas”

Días atrás la actual diputada provincial, Lucía Corpacci expresó en uno de sus discursos que la gente se estaba quejando “de pavadas”. Los dichos no fueron bien recibidos en el marco de la campaña electoral por las PASO 2021 y rápidamente la oposición fue tras ellos. Tal fue el caso de precandidato a senador Flavio Fama, quien expresó: “Este año fue sumamente duro para sostener que la gente se queja de pavadas”.

Toda campaña electoral nos entrega un sin fin de cruces, idas y vueltas entre la oposición y el oficialismo. A lo largo de estos primeros meses Catamarca se vio inmersa en este tipo de discusiones que se están dando previo a las PASO 2021. A menos de un mes de las elecciones, Flavio Fama el precandidato a senador nacional por “Adelante Catamarca” fue contra la desafortunada frase de Lucía Corpacci.

“Hubo personas que perdieron la vida de seres queridos, hubo pérdida de empleo, los chicos perdieron clases. Hoy casi el 60% de los jóvenes en el país son pobres. A esto, no se le puede decir pavadas”, afirmó uno de los referentes de la oposición catamarqueña. En este marco las oportunidades para cuestionar a otros sectores no se desperdician, de manera que Flavio Fama no vacilo un segundo al referirse a la gestión actual.

Frente a esto aseguró que “necesitamos un gobierno que tome el mando y gobierne, donde las prioridades estén claras y no se esté improvisando permanentemente”. Asimismo, sobre esta línea destacó que “no se puede vivir culpando a la pandemia”, y que según el “todos recordamos es que este país tuvo mejores momentos”.

Flavio Fama sobre la realidad de la provincia

Casi de la misma manera que Daniel “Telchi” Ríos, Flavio Fama destacó la notoria desigualdad que se ve en Catamarca. Es por ello que comentó: “Las asimetrías que tiene nuestra provincia son muy grandes. A la gente no le alcanza y no llega a fin de mes, pide trabajo y pide comida”. Por lo tanto, planteo que deben tomarse medidas para que “estas cosas”, no sigan pasando.