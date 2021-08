Ricardo Arévalo: “Le enviamos notas a todos los municipios pidiendo que igualen el acuerdo”

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Ricardo Arévalo, insistió en que el aumento se replique en la provincia. “Si bien se logró con un consenso de todos los gremios para la Administración Pública, no se logró para los municipios y nos mantenemos con esa incertidumbre. Por eso le enviamos notas a todos los municipios pidiendo que igualen el acuerdo”, expresó.

“Es una obligación de los intendentes administrar y pagarle al empleado como corresponde. Algunos no pueden decir que no les alcanza porque siguen tomando gente. No tuvimos respuesta favorable ni una decisión tomada para la actualización del incremento salarial a los municipales”, remarcó Ricardo Arévalo. Hay que recordar que días atrás se acordó un 46% anual para los gremios estatales.

El titular de ATE dialogó con Radio Ancasti y agregó: “La idea es que todos lleguen a diciembre con un 46%. Algunos están más lejos de ese porcentaje que otros, pero la realidad es que a todos les falta. Lo que no queremos es que sean migajas, porque los municipales, son los que menos ganan y más sufren el impacto económico y la situación sanitaria”. En el mes de marzo había pedido que el aumento en los municipios llegue al 60%.

Sobre la situación financiera de los municipios, indicó que es responsabilidad de cada gestión hacer números y pagar un aumento. “Creo que los municipios también tienen coparticipación, que depende de ellos administrar para poderle dar al trabajador lo que corresponde. Los empleados son trabajadores formales, los precios suben, la canasta sube. Es obligación de ellos negociar los salarios”, consideró Ricardo Arévalo.

Luego del acuerdo provincial, el único municipio que firmó un acuerdo por el mismo incremento fue el de Fray Mamerto Esquiú. Por otro lado, en la Capital de Catamarca se espera a la primera audiencia con el SOEM el próximo lunes. En Andalgalá, los gremios expresaron su malestar por la falta de respuestas ante este pedido, sin embargo, destacaron que se había cumplido el pase a planta de personal precarizado.