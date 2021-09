Fondos públicos para usura: más sobre los 10 millones en el auto del funcionario de Los Altos

El ex concejal Omar Ovejero dijo que no le sorprende la noticia de los 10 millones en el baúl del auto del funcionario de Los Altos, Nieva, en Huacra porque el pasado delictivo condena al oficialismo municipal. Recordó que el “mano derecha” del intendente Rafael Olveira “perdió” 334 cheques sellados y firmados listos para cobrar, las obras fantasmas y sobrefacturas que terminaron organismos provinciales. Dijo que los funcionarios olveiristas se enriquecieron a costilla del pueblo.

“No me sorprende la por todos los antecedentes, con toda la corrupción que hay no me sorprende. No me sorprende cuando hacen mención de este funcionario que perdió 334 cheques sellados y firmados listos para cobro. Cientos de cheques que figuraban anulados pero fueron cobrados por los mismos funcionarios, muchos de ellos firmados por Nieva. No tengo duda del enriquecimiento de este funcionario a costilla de nuestro pueblo”, expresó Ovejero a El Aconquija.

Asimismo hizo mención a “las declaraciones juradas que se presentaban en rendiciones mentirosas, Los balances del 2014 eran falsos. En 2017 Olveira (Los Altos) pedía una rectificatoria aduciendo que había un error humano pero no le hicieron lugar, porque ya demasiado cómplice había sido el organismo provincial. Están para ir presos, pasa que la justicia es lenta. Porque van a estar complicados los concejales (Colombres, Salas, Olveira (h), Raciatti) también que conforman esta asociación ilícita”, expresó.

“Había un error humano en la rendición mientras se llenaban los bolsillos. Está a la vista de todos. Hoy, en un año electoral, nuestro pueblo tiene la llave de limpiar la municipalidad. Si quieren que esto siga, va a ser peor. Hoy de repente hay gente beneficiada. Son beneficiados porque hay una oposición firme. Si hubiera una oposición regalada que se vende no serían beneficiados en absoluto. Tengamos memoria”, manifestó agregando que buscan impunidad con las PASO 2021.

El oficialismo de Los Altos tuvo la oportunidad de aclarar el tema de los 10 millones de pesos en bolsas negras en el baúl del auto del funcionario pero los concejales oficialistas que responden a Olveira se negaron a acompañar a los concejales Carlos “Kiki” Olveira y Néstor Montalvan para hacer un pedido de informe al Banco Nación y tener un detalle del movimiento bancario del municipio en los últimos dos meses y el destino final de esa plata. La negativa a transparentar se tomó como una suerte de confirmación del dinero que habría ido a pagar prestados en Tucumán, fondos públicos para usura.