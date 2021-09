Hualfín: el intendente Villagrán le negó una cama en la Hostería a PAMI

El intendente de Hualfín, Marcelo Villagrán, se dio el lujo de cancelarle o no recibir a PAMI en la hostería municipal. Con la falta que hace la presencia de personal de esta institución en la zona por la contención a los adultos mayores, el jefe comunal tiene otras “prioridades” que por supuesto son inconfesables en año electoral. ¿Si la hostería municipal tiene tan pocas camas o no se le facilita a estas organizaciones nacionales, para qué la usa o la tiene Villagrán?

Hay que cancelarle a PAMI, te tiene que sobrar audacia o impunidad. Sabiendo que Hualfín no está desarrollado turísticamente (no hay para alquilar o dónde dormir) el intendente Villagrán le niega una cama o un lugar al personal de la central de estas organizaciones que viajan buscando acercarse al afiliado belicho para facilitarles trámites que a veces tardan meses por cuestiones burocráticas y/o tecnológicas.

Al final, el principal obstáculo con el que se encuentran las instituciones provinciales y nacionales es el hombre con mayor responsabilidad en la comunidad local. Como si pudiera desentenderse del problema o como si no le importara. Enajenado, el “anfitrión” dijo que los iba a recibir en “casa” pero a última hora les hizo decir que estaban “completos”, sin mediar ninguna explicación razonable, alguna mínima solución u orientación para salvar el papelón.

Hermoso mensaje también para el turista que quiere conocer Hualfín. Si el intendente cierra la hostería por cuestiones políticas o porque se levantó de mal humor te quedas a dormir en la ruta con los chicos en el auto. Sin camas, es descarado el discurso “turístico” oficialista. No hay plazas disponibles para dormir pero se construye un camping millonario. El mensaje es, pasen a bañarse pero no los queremos aquí. Los hechos y las obras públicas hablan solas.

Si PAMI no paga o le gusta garronear hotel (cosa que no creemos) al menos que el intendente lo haga por ese universo de abuelos que ya no tienen tiempo para esperar la debida atención y correspondencia. Demasiada postergación y pobreza sufrida en vida con una sucesión de políticos inútiles que lo único que hicieron fue socavar la esperanza, sumarle más situaciones angustiantes es no pensar que hasta el joven y soberbio intendente también llegará a viejo.