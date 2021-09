PASO 2021 en Santa María: “Ganamos desde que Chico no logró la reelección”

El intendente de Santa María, Pablo Sánchez, se dirigió a la militancia exaltado tras las PASO 2021. Dijo que él eligió los candidatos a concejal, que sabía que la gente iba a apoyar principalmente la gestión, que hay una administración municipal que se c… laburando, que ganaron desde que el senador Raúl Chico no logró la reelección en una clara puja por el poder en los valles calchaquíes.

Supuestamente se habían reunido Alberto Fernández, Jalil y Corpacci con Chico para decirle que “por ahora no” sería candidato mientras circulaba el rumor de que iba a ser ministro de Turismo provincial pero, al final, no solo no fue por la reelección en el Senado sino que tampoco será funcionario de Jalil porque ese cargo ya fue ocupado por Roberto Brunello.

Recordemos que Chico pretendía pelearle la candidatura a gobernador a Jalil porque no lo consideraba un representante legítimo del espacio, pero el exintendente logró el objetivo, quedando una tensa relación con el ex titular de Producción. Luego también estuvo en boca de todos cuando siendo ministro de la mencionada área provincial cobró una pauta publicitaria oficial del Gobierno nacional kirchnerista (tiene TVC en Santa María). Otras denuncias que se hicieron públicas son que acomodó a la familia en organismos del Estado y que incluso le alquila servicios e inmuebles.

“Acá hay tres candidatos titulares que lo designó quien les habla sabiendo que más allá de toda la fuerza que tiene el Partido Justicialista, hay una gestión que se c… laburando todos los días, feriados, domingos, que hizo obras en todas lados”, sostuvo el jefe comunal de Santa María contándole a los presentes el análisis que hizo el oficialismo municipal respecto a la categoría concejal.

“Más allá del perfil de los candidatos, del laburo incansable (de Rivero-Alvani), que eso me hizo decidirme por ellos como candidatos, eran los mejores candidatos que teníamos para estas elecciones, la empresa no era difícil porque yo confiaba en el apoyo que no iba a dar la comunidad”, expresó Sánchez en una clara disputa por el poder que sintió que ganaba anoche.

“Yo como intendente, como líder de este espacio político estoy planteando estos tres candidatos porque sé de lo que se trata. Sabíamos que la comunidad iba apoyar principalmente a la gestión y después a los candidatos”, para ingresar luego a la categoría de senador por el departamento cuya candidata era la contadora Erika Inga. .

“Lo mismo con la candidata Erika Inga. Un gran triunfo fue que el actual senador no sea reelecto, que nuestra candidata era nueva, que no la conocían, que claramente sabemos que ha sido respaldada por el gobernador Jalil y por Lucía Corpacci y por quién les habla. Sabemos de su impronta de su responsabilidad y capacidad. Era la única santamariana con un cargo en la provincia trabajando con los 36 intendentes, tamaña responsabilidad”, dijo.

“Nos faltaron 100 votos para duplicar a estos tipos que salen a hablar por la radio, que dicen mentiras, que se cansan de hablar de la pandemia pero que no han llevado un barbijo al hospital”, expresó Sánchez en clara alusión al senador Chico, Álvaro Herrero y compañía, quienes criticaron al COE local por los casos de Covid-19 y al Intendente tratándolo de “gran vendedor de humo”.