Luis Polti: “Van a conocer lo que no se tiene que conocer”

El intendente de Recreo, Luis Polti, se desahogó luego de conocer los resultados que consiguió para sus candidatos a concejal en las PASO 2021. En este marco, se mostró convencido de que hubo una traición interna y en particular de un familiar suyo. “Les puedo asegurar que ese puñado de traidores que nos clavaron el puñal por la espada, van a conocer lo que no se tiene que conocer”, sentenció.

“A mí no me satisface la diferencia, estoy seguro que podíamos tener una más grande. Pero lo que más me dolió fue la traición de mi propia familia. Eso no se lo perdono a nadie, no están más en el corazón mio. Hay cosas que no hay que hacer. Cuando uno se dice peronista, o se tiene que decir, se dice soy peronista. Lo llevo en el alma y en la sangre”, remarcó en su sentido discurso Luis Polti.

“De una vez por toda vamos a impartir la ley que a ellos les gusta, que se vayan con la droga y que se vayan con ellos, yo no los necesito para nada”, agregó. Sobre el camino para las elecciones generales dijo: “Vamos a reunirnos tranquilos, vamos a sentarnos como un grupo y vamos a ponernos a ver qué vamos a hacer en noviembre. Me hubiese gustado quedarme con gran parte de los concejales, pero lamentablemente no será”.

Frente a toda esta situación el mandatario resaltó el acompañamiento incondicional que le ha dado la gente al partido en las primarias. “Vamos a trabajar solidariamente, para quienes hoy nos acompañaron. Pero para aquellos que nos traicionaron y nos pegaron con la daga en la garganta, a esos no los saludo más”; insistió en referencia a los traidores, uno sería su propio hermano y exintendente, Daniel Polti.

El intendente Luis Polti buscaba en estas elecciones reafirmar su liderazgo y haberse reflejado el apoyo a su gestión. Pese al buen resultado, el mandatario afirmó que buscaba un mayor porcentaje. En esta línea, se mostró convencido que fue por causa de las traiciones internas por parte del peronismo y los dirigentes que se manejaron sin lealtad; y no por su labor al mando de la Municipalidad de Recreo.