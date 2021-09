Natalia Saseta: “No hay inversión en el deporte”

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Natalia Saseta, se refirió al proyecto de igualdad en el deporte que impulsa la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Guerrero. En este marco, aseguró que “no hay inversión en el deporte” y que coincide “en parte” con la iniciativa. “Un proyecto así tiene que contemplar muchas cosas más”, consideró la integrante de “Cambia Catamarca”, en diálogo con los medios.

“Tiene que ser una ley mucho más profunda. Las inversiones no hay y los deportistas sabemos que no se hace inversión de deportes. Más allá de que coincido que sufrimos discriminación, no hay inversión. Si hacemos una ley, que contemple a todos. Acompañaré esta ley para que crezcamos un poco más en la inclusión”, remarcó Natalia Saseta sobre el planteamiento de la presidenta.

Por su parte, el diputado Alejandro Páez, quien acompañó la iniciativa, manifestó: “Es muy atinada. Estas cuestiones de la desigualdad de género en el deporte la venimos viendo y se tienen que trazar políticas claras del Estado”. El proyecto establece como urgente y necesario “dictar una normativa que permita generar políticas públicas y disponer de un programa provincial hacia el empoderamiento de las mujeres”.

La diputada Adriana Díaz votó a favor, al igual que Paola Fedeli, quien resaltó que “todo lo que sea materia legislativa para generar igualdad es digno de felicitar”. Asimismo, Guillermo Moreno dijo:” Muchas veces los dirigentes deportivos pecamos de dar más importancia al deporte masculino que al femenino”. De esta manera, Natalia Saseta coincidió con los legisladores y la iniciativa en algunas cuestiones.

Los detalles del proyecto

“En la sesión de hoy en Diputados, se dio media sanción al proyecto de ley de mi autoría, sobre igualdad de género en el deporte; que procura la superación de las desigualdades estructurales que aun persisten y vulneran los derechos de las mujeres e identidades diversas en el ámbito deportivo. Una sociedad que invisibiliza a la población femenina, es una sociedad de libertades incompletas”, detalló Cecilia Guerrero.