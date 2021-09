Raúl Jalil criticó al expresidente Mauricio Macri

Esta mañana, el gobernador Raúl Jalil hizo declaraciones a la prensa refiriéndose a varios temas de la actualidad. A su vez, habló sobre la economía y obras que se están realizando en distintos puntos de la provincia. También aseguró que se viene un futuro prometedor para todos y criticó que se está saliendo de dos pandemias: por un lado la económica que dejó el expresidente Mauricio Macri, y por el otro la salud.



Ante la prensa, Jalil criticó a la gestión del ex presidente y afirmó que se siente más alineado con las medidas que realiza Fernández. Entre otras cosas, quiere que la gente sepa que durante el mandato de Mauricio Macri no hicieron nada. Además, mencionó y cuestionó que durante ese período las obras públicas estaban paradas. Y según sus palabras, que la provincia tuvo el presupuesto el Acueducto Norte y no se hizo, tampoco se inauguraron casas.



Sin embargo, comentó que una vez finalizada la presidencia de Macri, quien no hizo rutas nacionales ni provinciales, vino la pandemia del Covid-19, lo que también trajo consigo una fuerte crisis económica. Asegurando que, con el plan de vacunación que se viene se está realizando exitosamente, hoy hay hoteles llenos, personas que salen a trabajar, con el plus de una proyección de normalidad alentadora.

Nuevas viviendas y nuevos hospitales

Sobre los dichos del diputado Francisco Monti, quien criticó el DNU que incrementa en un 81% el presupuesto para la compra directa de inmuebles, Raúl Jalil dijo que ahora está la posibilidad de crear viviendas pero no hay tierras dónde construirlas. Tendrán que salir a comprar terrenos para poder fabricarlas y cumplir con la necesidad de muchos catamarqueños. Hay más de mil viviendas en proceso de construcción.



En referencia al hospital Malbrán y su futuro, el gobernador destacó que ya se compraron las tierras cerca del Malbrán para hacer el Polo de Salud dónde habrá un Vacunatorio y la nueva clínica respiratoria y de traumatología. El gobernador finalizó su discurso haciendo referencia a la renuncia del juez Electoral y de Minas, Guillermo Cerda, diciendo que si bien se las aceptaron, él continuará hasta que finalice el proceso electoral en diciembre.