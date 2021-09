Los Altos: La trataron de “fiera” y ahora le ofrecen beca y casa

Tras las conversaciones que dio a conocer El Aconquija de una funcionaria de Hacienda de Los Altos, que se burló y la trató de “fiera” a una mujer de escasos recursos que pedía una beca, las cosas dieron un giro inesperado. Esta semana, Yanina Aguilar fue citada para hablar personalmente con el intendente Rafael Olveira, le dijo que la beca salía en estos días y le ofrece darle una casa si se calla la boca y no hace ninguna denuncia.

Yanina trabaja en las cosechas, papa, arándanos, etc. Trabajo informal, por temporada. Necesitaba la beca que era de 5 ml pesos, pero se dio con que “Luli” Manito y “Nery” Montenegro (referentes olveiristas) se burlaban de su imagen tratándola de “fiera”. Específicamente en el audio Manito expresa: “Decile que está denegada la beca por fiera” y Montenegro festeja replicando “esas son las chicas lindas del Barrio Santa Lucía” con una jocosa carcajada.

Tras la exposición de las capturas del teléfono que la funcionaria perdió, se reactivó todo y se apuraban las gestiones oficiales para callar voces comprometidas en los audios e imágenes filtrados. Le aseguraron a Yanina que esta semana salía la beca. “El domingo a la noche fueron 4 empleados municipales y funcionarios a decirme que me citaban a la municipalidad porque el intendente quería hablar personalmente conmigo”, le comentó a El Aconquija.

El testimonio de la mujer

“Yo fui a la municipalidad. Quiero recordar que hace un año presenté unos papeles para un módulo habitacional porque no tengo vivienda, pero nunca tuve respuesta. El intendente estaba sabiendo de mi situación y me dijo que no haga ninguna denuncia por los WhatsApp de Manito y Montenegro, que cierre la boca y que él se comprometía a adjudicarme una casa de barrio que supuestamente están por hacer aquí en Los Altos”, expresó la mujer a este medio.

“Me dijo que los dos (Manito y Montenegro) quedaban sin trabajo porque no le convenía que sigan a su lado. Lo ensuciaban y lo hacían quedar mal”, manifestó Aguilar aclarando que en ningún momento negó la conversación entre los dirigentes olveiristas, es más, dando por sentado eso, ofrecían la beca y la casa. Sin embargo la mujer afirma que la afectaron emocionalmente por la descarada discriminación y el daño sicológico provocado. No olvidemos que Olveira viene de sufrir un revés electoral en las PASO 2021 por lo que tiene complicada la rere-reelección.

“Fui a hacer la denuncia en la policía. Primero me dijeron que sí, después recibieron un llamado y me dijeron que no era posible hacer la denuncia porque no hay ningún delito. Que Manito ya había ido antes y que supuestamente lo iba a denunciar al periodista Andrada de El Aconquija que publicó el WhatsApp y que todo se iba a aclarar”, comentó la Yanina al salir del edificio de la Policía de la Municipalidad de Los Altos.

“Si vino ella (Manito) primero, entonces ya está todo arreglado, ya no me toman la denuncia a mí”, disparó irónicamente Aguilar agregando que “la Fiscalía tampoco la toma porque dicen que no hay delito”. Al ser consultada en este punto contestó: “yo creo que sí hay delito, hay discriminación, hay bulling. Yo no puedo salir a la calle ahora de la vergüenza. Todos vieron el video. La vergüenza no solo es para mí sino para mi familia”.

Aguilar comentó que “la funcionaria Manito no llamó para disculparse. El que llamó fue Nery pero no lo atendí. Por su parte el intendente aseguró que los echaba a los dos y me pidió explícitamente que me calle la boca, que él conoce la situación que yo no tengo vivienda propia y que me soluciona si yo guardo silencio. La casa es un barrio que ni siquiera ha empezado. Pero, no tiene tiempo material para concretar la promesa, otra burla. Yo voy a ir hasta las últimas consecuencias porque ellos no han tenido piedad de mí”.