Andalgalá: Intendente dice que no usa la adoquinera porque vibra y los vecinos reclaman

El intendente radical Eduardo Córdoba aclaró que los adoquines que llegaron a Andalgalá los manda el Presidente Alberto Fernández a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. También dijo que la adoquinera local “no se la utiliza” porque “vibra” (así funciona) y “los vecinos reclaman”. Que está viendo (ya hace 2 años) dónde reubicarla pero que se trata de “una máquina pequeña de baja producción”. ¿Mala compra del correligionario y ex intendente Alejandro Páez?

De hecho así funciona la máquina, vibrando. No es excusa que vibre para no usarla, pues así se fabrica adoquines. Tampoco lo es que los vecinos se quejen porque vibra su vivienda. En todo caso, solo se precisaba reubicarla para no afectar a los ciudadanos que viven cerca. Pero parece que el problema es otro. Que es una máquina pequeña y de baja producción. Otro proyecto caro que se pagó con regalías mineras bajo la administración radical ambientalista antiminera y que no sirve.

Ante todo, el intendente de Andalgalá aclaró que la peatonalización del casco urbano es un proyecto específico del ministerio de Obras Públicas de la Nación en la actual administración del Presidente Alberto Fernández (FT) que se financia a través del Banco Interamericano de Desarrollo. “Es un proyecto que viene a poner en valor y a dar preeminencia al peatón en los cascos urbanos de distintas ciudades de nuestro país. Por eso se apunta al casco céntrico, para los vecinos que preguntaban por qué no se ponía adoquines en otras calles. Se van a intervenir 7 cuadras de nuestra ciudad, las 4 calles alrededor de la plaza, calle Mercado desde la Rivadavia hasta Vicente López y la calle San Martín desde el local de Musimundo hasta al Bárcena”, expresó a Radio 10.

En este sentido dijo: “Se van a ensanchar las veredas, para darle prioridad al tránsito de a pie, al peatón. Serán adoquines con su correspondiente desagüe a través de rejillas, se va a disminuir la circulación vehicular, pero no se va a cortar ninguna calle, no se va a impedir el tránsito a futuro. Se colocarán nuevas luminarias, bancos, nuevo sector de basura, todo lo que hace a mejorar el casco urbano, incluido los viejos edificios”.

Al referirse a la máquina local que produce adoquines y fue inaugurada por su antecesor y ex jefe Alejandro Páez sostuvo: “Estamos tratando de reubicar la fábrica. No la podemos utilizar porque vibra y al estar a la par de viviendas hemos tenido reclamos de vecinos. Además es una pequeña máquina, es decir que tiene pequeña escala de producción. Queremos en poco tiempo trasladarla y lograr una fábrica a donde no solo se produzcan adoquines sino también bloques, anillos para cámaras sépticas, baldosas y que podamos generar trabajo”.