El intendente de Antofagasta de la Sierra es acusado de manejos irregulares en la pandemia

Mario Carrizo, senador por Antofagasta de la Sierra del oficialismo, le llegaron malas noticias del intendente Julio Taritola por los manejos irregulares de recursos que han sido destinados para la atención de la pandemia. Seguidamente, el legislador expuso un proyecto para solicitarle al Tribunal de Cuentas una pronta auditoría extraordinaria en la Municipalidad y en las oficinas radicadas en calle Rojas de la Capital.



En la iniciativa de esta causa, Carrizo indicó que dentro de la institución circulan, a lo largo y ancho, persistentes comentarios negativos que dan sospechas sobre la forma en que se estarían usando los fondos públicos en la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra. Además, dijo que los vecinos sostienen que no han recibido las medidas de restricción por la circulación del COVID-19, ni los elementos necesarios que permiten mejorar la vida de los cuidados.



Asimismo, escuchó decir que la familia del intendente de la comuna incrementa su patrimonio de manera veloz y no concide con el estilo de vida de hace dos años. Y, a su vez, aseguran que esté supuesto desarrollo estaría acompañado de las grandes cantidades de aportes extras recibidos a principios del 2020. Y a su vez, no le dan a la gente el programa de becas que brindan las instituciones del municipio.

Cuidar los intereses del departamento

Desde el primer instante, Carrizo añadió que solo escuchó las versiones pero una sola imagen ha encendido alerta en pos de cuidar los intereses de la democracia y del departamento. Carrizo comunicó que le llegó información de que el municipio fue apoyado con aportes extras para atender gastos relacionados a la pandemia por $22.000.000. Y que al comparar esos aportes con los recibidos de otros municipios, más la cantidad de habitantes, son desproporcionados y sin lugar a dudas despiertan mucha curiosidad.



En definitiva, debido a estas curiosidades, el senador Carrizo pide en la iniciativa que el Tribunal de Cuentas haga una auditoria de los asientos contables y de la gestión de todos los recursos financieros, efectuados durante el ejercicio fiscal 2020. Además, haciendo hincapié sobre los aportes extras recibidos para afrontar gastos originados por el COVID-19. También pidió que se estudie como se lleva adelante el funcionamiento del programa de becas, además de la asignación de partidas presupuestarias específicas.