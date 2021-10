El sindicato ATE planea cortar otra vez la ruta en Fiambalá. En las últimas horas de ayer, los municipales adeptos al gremio iniciaron una asamblea para estudiar las medidas que van realizar de ahora en más. Por otra parte, este viernes han resuelto levantar el corte de ruta que da ingreso a la ciudad.



Asimismo, los sindicalistas afirmaron en la asamblea de ayer que han decidido seguir en alerta respecto a una nueva comunicación con la patronal. Del mismo modo, aseguraron mientras tanto seguirán reunidos todo el fin de semana largo. Además, dijeron que probablemente el día martes volverán con medidas más fuertes.





Por otro lado, cuando se le ha consultado al gremio respecto a los corte de la ruta en Fiambalá aseguraron que por el momento seguirán abriéndole el paso a los todos turistas y a las personas que viven en ese lugar. Además, afirman que no descartan que no descartan la posibilidad de que se lleven a cabo nuevos reclamos en los siguientes días. También, hace algunos días, se han hecho reclamos frente al Palacio Judicial por un salario digno.



La lucha sigue de pie

Hace una semana se había realizado la primera reunión de conciliación obligatoria entre los gremialistas y las autoridades del municipio. El encuentro finalizó sin acuerdo y los sindicalistas solicitaron que se liberen las partes. “No presentaron ningún tipo de alternativa a lo que solicitamos. No tiene sentido seguir ya que no hay voluntad de solucionar la situación”, declaró Ricardo Arévalo.



En definitiva, añadieron que la lucha sigue en pie, de manera que se ejecutarán quites de colaboración en eventos programados por la comuna. Respecto a ello, dijeron que todo esto será a la espera de una reunión con el Ejecutivo Municipal. Cabe recordar que, los sindicales quieren lograr una recomposición salarial pero hasta el momento no han llegar un acuerdo.