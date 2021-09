ATE Catamarca: precarizados de Salud continúan con la protesta

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Catamarca) sigue al frente de la protesta de los precarizados de Salud. Los trabajadores se manifestaron ayer para solicitar una mejora en las condiciones laborales, un incremento salarial e insumos, entre otras cosas. La medida de fuerza incluyó una concentración frente al Mini Hospital “Carlos Bravo” ubicado al sur de la ciudad Capital.

Luego de la concentración, el grupo de profesionales nucleados en ATE Catamarca Salud marchó hacia el Hospital Monovalente “Carlos Malbrán”. En el lugar se sumaron otros trabajadores que están en la misma situación y exigen pronta solución a sus pedidos. Los becados de la Municipalidad de Icaño también estuvieron presentes y denunciaron que cobran $4.000 por tareas de limpieza.

Desde ATE Salud indicaron que tuvieron contactos con algunos funcionarios por la situación, y que les prometieron que se ocuparía de cada caso. No obstante, los trabajadores adelantaron que mantendrán la protesta hasta no ver materializadas esas mejoras. Por otro lado, criticaron que antes de las elecciones, el intendente de Icaño también prometió mejores condiciones que no se cumplieron.

“Lo que nosotros queremos es dialogar con la ministra de Salud para expresarle nuestras situación. Y que de una vez por todas se solucionen nuestros reclamos de sueldo digno, presupuesto para mantenimiento de postas, pase a planta permanente y ampliación del incentivo Covid”, expresaron. Además, insistieron en la importancia de que se valore a los trabajadores que estuvieron al frente de la pandemia.

En la anterior movilización, el referente de ATE Catamarca Salud, José “Tato” Traverso, habló del petitorio presentado al Gobierno provincial. Entre los puntos más importantes se destaca el pedido de incremento salarial de 10 mil pesos bajo el ítem “riesgo laboral”. También el pase a planta permanente de precarizados, tratamiento del tema de viáticos y sobresueldos de las guardias.