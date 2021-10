El Ministerio de Salud denunció a Juana Fernández por intimidación pública

El Ministerio de Salud de Catamarca denunció a la diputada provincial, Juana Fernández, por intimidación pública. Hay que recordar que días atrás, la legisladora manifestó que existen variantes del caso Delta confirmados en el territorio, sobre los cuales se negaba y ocultaba la información. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que no es así y que se trata de una nueva “fake new”.

“A partir de esas falaces afirmaciones, ya que no existe la variante en nuestra provincia, formulamos la denuncia penal a fines de que la diputada presente las pruebas que acrediten lo que ella manifiesta, si es que las tiene”, expresó la encargada del área de Asuntos Legales de Salud, Silvina Fullana. Asimismo, indicó que las palabras de Juana Fernández “generaron temor y zozobra en la sociedad”.

En este marco agregó: “Una sociedad que viene afectada por la pandemia hace más de un año y que de apoco se intenta regresar a la normalidad con la reapertura de actividades. Esas manifestaciones generaron temor creando una situación de incertidumbre en la sociedad. Por lo cual, necesitamos como Ministerio que se aclare esta situación”. La diputada deberá presentar las pruebas correspondientes.

Sobre el futuro de la denuncia esperó que la Justicia “investigue porque no podemos permitir que se siga desinformando a la sociedad; sobre todo viniendo de una legisladora cuyas manifestaciones tienen una connotación y llegada distinta”. La encargada del área legal también habló sobre los fueros de la diputada Juana Fernández y las expresiones que realizó en la última sesión.

Sobre los fueros de Juana Fernández

“Ella tiene fueros, vamos a ver qué resuelve el fiscal, en diputados manifestó que se despojaba de los fueros. Aunque es algo que ella no puede hacer libremente porque no le pertenecen a su persona, no es algo que pueda o no disponer. Sería un acto de buena fe que venga a la unidad judicial y presente las pruebas que ella dice tener en su poder, como una ciudadana común”, concluyó.