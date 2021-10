Alfredo Marchioli asegura que los ciudadanos no creen que los políticos resuelvan sus problemas. Después de que las figuras de Juntos por el Cambio recorrieran parte del interior de la provincia, el candidato a diputado del espacio amarillo dijo que se han topado con catamarqueños totalmente defraudados y descreídos de que el actual gobierno pueda resolverle los problemas de todos los días. Además, aseguró que los vecinos piden que termine con el relato y las mentiras.



Asimismo, afirmó que la gente ya no cree en esas promesas que no se cumplen debido el desinterés que tienen sobre las demandas sociales. Por otro lado, dijo que están hartos de ver las desigualdades y los privilegios personales. A su vez, hizo hincapié en que llegar al interior y encontrarse con postas sanitarias que no funcionan como corresponde, le genera mucha tristeza.





También, dijo que estar en ciudades como Santa María, y ver que los Hospitales no tienen cardiólogo o guardia de traumatología y una terapia intermedia, tras ser totalmente desarmadas es pura responsabilidad del Gobierno actual de la provincia. Por otro lado, Alfredo Marchioli, anunció que tiene que ser de urgencia un aumento en el salario de todos los profesionales de salud para que la provincia tenga un excelente sistema de salud público.





Presión por parte del sector privado



De igual modo, aclaró que es evidentemente hay presión por parte sector privado. Al parecer, según el candidato, tiene intereses creados y que las grandes decisiones públicas nacen tras el desabastecimiento del sistema público para favorecer al sistema prepago. Estas declaraciones, tienen su evidencia tras recorrer el interior de Catamarca.



En conclusión, Marchioli afirmó que dentro de las inquietudes que tienen sus comprovincianos existe, la de generación de empleo y la ausencia de una política para aprovechar como se debe el rubro del turismo. Respecto a ello, aseguró que los productores tienen ganas de trabajar, pero sienten el desamparo total por parte del Estado para poder producir más mejores productos. También, cerró su discurso diciendo que se ven destruidos al no tener el apoyo para poder comercializar porque ya no hay voluntad ni vocación políticas.