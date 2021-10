El 12% que recibió el SOEM Catamarca es el más importante de la provincia

El secretario de gobierno Fernando Monguillot, dijo que el 12% que recibió el SOEM Catamarca es el más importante que hay en la provincia. Por otro lado, añadió que este aumento alcanzará los $5.000 en las categorías más bajas y subirá a los $7.000 siendo de las más altas. Cabe destacar que, la Municipalidad de la Capital logró un convenio con el gremio y a su vez, ellos, le dieron fin a su huelga.



Asimismo, el funcionario a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de la Municipalidad de la Capital y los dirigentes sindicales firmaron un documento que constituye un aumento salarial del 12%. El mismo, se pagará en dos partes con los haberes de octubre y noviembre, a su vez, lo podrán cobrar en noviembre y diciembre. De igual modo, el aumento anual para los empleados municipales llegará al 51,2%.





Seguidamente, Monguillot afirmó que esta suba para el SOEM Catamarca es una de las más importantes a nivel nacional. Además, remarcó que de esta manera van a ir recomponiendo de a poco el salario de los municipales de planta permanente. También, aclaró que los sueldos no van a ser inferiores a los $50 mil y a su vez, añadió que lo más importante es que no se desnaturalice el diálogo, porque al llegar a un acuerdo la sociedad no sufrirá los piquetes que se han hecho la ciudad.



Malestar en el sector de los puesteros del Parque Adán Quiroga



Por otro lado, en los últimos días hubo un gran malestar en sector de los puesteros. Este rubro, que trabaja en Parque Adán Quiroga los días sábados y domingo, aseguró que no están de acuerdo en trasladarse a la plaza de los artesanos. La misma, está ser del Polideportivo y fue inaugurada para los feriantes, pero al parecer este intento de movilidad está trayendo graves conflictos.



Respecto a este nuevo conflicto, Fernando Monguillot afirmó que realizó una reunión con los feriantes en la que ellos manifestaron sus inquietudes. Por su parte, secretario de Gobierno les aclaró que allí podrán trabajar en el horario de 18:00hs a 22:00hs porque, según su punto de vista, es cuando los catamarqueños salen a pasear y hacer compras. Además, aseguró que están gestionando actividades culturares para hacer de la plaza un lugar más atractivo.