El intendente Luis Polti aseguró que no le gusta la soledad del poder. Así lo comunicaba en un evento realizado en el departamento de La Paz. Además de referirse a otras cuestiones, pidió que no lo dejaran solo de cara a las elecciones del 14 de noviembre.



En dicho evento, el intendente comenzó dando su saludo al gobernador Raúl Jalil. Allí mismo, recordó cuando Jalil le pidió su apoyo para llegar a ser el primer mandatario de la provincia. Por otro lado, hizo hincapié en el trabajo que hacen tanto el personal como los funcionarios de la Municipalidad para llegar a cumplir con toda la comunidad.





Por otro lado, le pidió a la población que no lo vuelvan a dejar solo como lo sintió hace algunos días. Además, anunció que se disculpa por los errores cometidos y que no se cansará de decir perdón. Asimismo, dijo que como persona y ser humano puedo equivocarse, y que ello no es un motivo para ser señalado con el dedo.



Trabajar para el bien cuidadano

Asimismo, Lius Polti afirmó que él es una persona que trabaja mucho para el bien del ciudadano y aclaró que tiene muchos sentimientos. También, reiteró que no lo dejen solo, porque no le gusta la soledad del poder, eso al parecer le duele mucho. Sin embargo, aclaró que le encanta que las voces del pueblo lo acompañen y le digan lo que ha hecho mal.



Respecto a lo electoral, Polti aseguró que se presentará para la reelección dentro de dos años. Asimismo, afirmó que ha tomado la decisión de quedarse por cuatro años más, y saldrá a pedirle el voto de los ciudadanos. A modo de conclusión, aclaró que desde el departamento La Paz dos intendentes soñadores le dirán al Presidente de la Nación que se unan para seguir asistiendo a cada uno de los cuidados.