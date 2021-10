Enrique Cesarini contra el Gobierno de Catamarca: “Priman los intereses partidarios”

El diputado provincial, Enrique Cesarini, habló de cara a las próximas elecciones de noviembre y apuntó contra el Gobierno de Catamarca. “Solo se ve un Estado en donde priman interés partidarios”, criticó. Asimismo, dijo que desde el oficialismo nacional y provincial pretenden bajar el tono a la contienda electoral como estrategia para detener su caída luego de los resultados en las PASO.

“Los candidatos oficialistas no pretenden defender a Catamarca, no lo hicieron y no lo harán. Están subyugados a las decisiones de Cristina Kirchner, esos son los únicos intereses que defiende Lucía Corpacci”, sentenció Enrique Cesarini. Por otro lado, afirmó que desde Juntos por el Cambio invitaron a los candidatos del Gobierno de Catamarca en pos de fortalecer la democracia.

Sobre esto detalló: “Somos una línea transparente que no esconde nuestra oferta electoral. No como el oficialismo en la que solo se muestra a Lucía Corpacci, los candidatos se esconden detrás de ella. Valorar al ciudadano por lo que es implica no jugarle a las escondidas. Es momento de dejar de esconderse, detrás de Corpacci está Cristina Kirchner y el atropello institucional”.

El diputado criticó el “pésimo manejo de la pandemia, la enorme caída de la economía, el crecimiento del desempleo, la pobreza, la desigualdad, los privilegios, la persecución laboral y la persecución política”. Por último, dijo que “el oficialismo quiere cubrir sus malas decisiones, su incapacidad, su interna política que avasalla las instituciones culpando al gobierno de Cambiemos y la pandemia”.

Sobre las políticas del Gobierno de Catamarca en materia de seguridad

Días atrás, Enrique Cesarini habló de la ola de inseguridad y de violencia doméstica y de género que se vive en la provincia. Sobre esto, advirtió que es consecuencia de un Gobierno de Catamarca que está ausente. “La pobreza durante el gobierno de Raúl Jalil creció 10 puntos. Hay una escalada de inseguridad y un Estado ineficiente tanto en este tema como en trabajar para atacar la violencia de género”, remarcó.