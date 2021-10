No hay combustible para la maquinaria de Valle Viejo luego de las PASO

Los trabajadores de servicios esenciales de Valle Viejo no cuentan con el combustible necesario para realizar el recorrido habitual. Por lo tanto, muchos camiones están parados o realizando tramos reducidos porque “no hay plata” para hacer funcionar las unidades. Es notable la diferencia que hay con el movimiento de vehículos que hubo durante la última campaña para las PASO.

Según conoció El Aconquija, se les habría comunicado informalmente a los trabajadores para no dejar constancia del papelón que significa que el municipio no tenga combustible. La intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, asumió afirmando que los números del departamento estaban “en rojo”. Sin embargo, es curioso cómo se dan las prioridades, evidentemente, para algunas cosas hay dinero y para otras no.

Hay que recordar que semanas atrás, antes de las PASO, se observaban a las camionetas oficiales colgando cartelería política del Frente de Todos. Esta situación seguramente se repetirá de cara a las próximas elecciones generales de noviembre, donde la jefa comunal tiene especial interés. Por el momento, el servicio continuará reducido hasta que se les dé una solución o lleguen los comicios.

La utilización de vehículos oficiales en las PASO 2021

Una vez más, se observaron a vehículos de la Municipalidad colgando carteles políticos de cara a las elecciones primarias (PASO). En dicha ocasión, la situación sucedió en el departamento Valle Viejo, con publicidad luminosa del oficialismo (Frente de Todos). En el material que El Aconquija recolectó, se puede observar la imagen de la exgobernadora y precandidata a senadora nacional, Lucía Corpacci.

La utilización de personal y camiones de distintos municipios para la colocación de cartelería política ya es moneda corriente en la provincia. Los responsables utilizan el aparato estatal con todos los recursos para colgar descaradamente estas propagandas en la previa a las PASO 2021. Para peor, los trabajos se ejecutan a plena luz del día, sin temor a los vecinos, mostrando una caradurez total.