Hugo Ávila respondió al reclamo de Jorge Solá Jais y Raúl Chico: “En el Senado hacen lo mismo”

El diputado provincial, Hugo Ávila, respondió al reclamo de los senadores Jorge Solá Jais y Raúl Chico, que en la última sesión lamentaron que en Diputados no se traten proyectos que cuentan con media sanción. “En el Senado hacen lo mismo”, sentenció el legislador y puso como ejemplo una iniciativa que establecía la construcción de un Hogar de Ancianos en el departamento de Tinogasta.

“Lo peor lo hicieron ellos en el Senado. No trataron el proyecto para la construcción del nuevo edificio del Hogar de Adultos Mayores en Tinogasta. Lo hicieron por capricho del senador José Alanís Andrada. Como el proyecto no era de él, no quería aprobarlo. Lo postergó y dejó sin edificio a los ancianos que viven en muy malas condiciones, con un lugar que ya cumplió su vida útil”, recordó Hugo Ávila.

Sobre esto agregó: “En este caso, el Senado jugó en contra de los adultos mayores de Tinogasta, con una actitud inconcebible y repudiable”. En la sesión del último jueves, Jorge Solá Jais solicitó el acompañamiento a dos proyectos que se habían presentado en 2018. Estos tuvieron la media sanción en el espacio, pero la “Cámara de Diputados nunca los trató y los archivaron sin siquiera leerlo”.

“Ahora directamente están elaborados como proyecto de resolución e irán directamente al Ejecutivo rogando que se tomen cartas en el asunto”, indicó. Por su parte, Raúl Chico lamentó: “Nuestros proyectos de ley que van a parar a Diputados están parados. Parece que es más importante debatir temas de la política. Que se pongan a trabajar y aprueben nuestros proyectos”.

Hugo Ávila y el pedido de fondos para el HSJB

Días atrás, Hugo Ávila solicitó a la Provincia que incorporen en el Presupuesto 2022 fondos para arreglar el Hospital San Juan Bautista.“Tomé conocimiento de la grave situación que se está viviendo en el hospital. No se pueden realizar intervenciones quirúrgicas, ya que la sala de operaciones se encuentra inhabilitada por la falta de inversiones y consecuente mantenimiento”, expresó.