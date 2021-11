Adriana Díaz acusó a Juntos por el Cambio de representar los intereses de las grandes empresas. Asimismo, la diputada arremetió contra la postura del espacio amarillo por no estar a favor de las políticas de control de precios que rigen a nivel nacional. Respecto a ello, ante los medio de comunicación dijo que se encuentran bajo amenaza por parte de las grandes corporaciones que no se ajustan las medidas para ponerle un freno al aumento de precios.



De hecho, aseguró que arman una marcha empresarial para que los productos esenciales de la canasta básica no lleguen a los supermercados y almacenes de toda la provincia. Es más, afirmó que siempre especulan con el hambre y la necesidad. Por eso dijo que Juntos por el Cambio siempre está representando los intereses de las grandes corporaciones.





Asimismo, Adriana Díaz añadió que el país viene de pasar tiempos duros: los cuatro años de presidencia de Mauricio Macri y la pandemia. Por eso, aseguró que están tratando de salir adelante dando lo mejor de sí para que la Argentina sea social y económicamente sostenible. Seguidamente dijo que para que eso suceda, hay que salir de la pandemia y reactivar el consumo.



El gobierno protege los ingresos de los ciudadanos



Por otro lado, Díaz dijo que necesita trabajar en conjunto con el Gobierno nacional porque es quien toma las iniciativas para proteger los ingresos económicos de las familias argentinas. A su vez, dijo que al país le hacen falta mejores empresarios con responsabilidad social, gobernaciones, intendentes y dirigentes que cuiden a los ciudadanos. También, dijo que ellos que estar dispuestos a tomar las medidas que ayuden a lograr el bienestar de la región.



A modo de conclusión, dijo que la coalición de Juntos Por el Cambio trae a pasear a la provincia a los exfuncionarios que trabajaron con Mauricio Macri para que, supuestamente, hablen mal de las políticas que defienden el bienestar de los catamarqueños. Asimismo, dijo que Martín Lousteau criticó al oficialismo cuando ni siquiera tiene idea de cuánto cuesta un paquete de fideos. Por otro lado, dijo que se viene un proceso de expansión de consumo por las fiestas de navidad y fin de año.