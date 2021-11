Elecciones 2021: la oposición cree que el Gobierno generó el apagón que suspendió debate

En las últimas horas, la oposición anunció que cree que el Gobierno generó el apagaron que suspendió el debate para las Elecciones 2021. Asimismo, los representantes políticos de Juntos por el Cambio señalaron que el Frente de Todos no estuvo preparado para escuchar críticas en su contra. Tras este hecho, vincularon el corte de luz con supuestas intenciones por parte del oficialismo.



El debate para las Elecciones 2021 fue organizo por el CPCE. Tras este hecho, a la oposición le llamó la atención que el corte energético se haya dado al mismo momento en que los políticos compitieran en una disputa para las generales del 14 de noviembre. La empresa EC SAPEM, aseguró que el corte se produjo en la Estación Transformadora de las calles Esquiú y Mota Botello. El desperfecto fue por la ruptura de un cable de cobre, en la reparación trabajaron dos cuadrillas de operarios.





En la ronda de diálogo, se hicieron presente cuatro de las cinco fuerzas que ganaron en las PASO del mes de septiembre. Los espacios políticos, son Juntos por el Cambio, Con Vos Podemos, Frente Amplio Catamarqueño y Frente de Izquierda-Unidad. La única coalición que no se ha sumado al debate fue el Frente de Todos, el cual es comandado actualmente por el gobernador Raúl Jalil.



Las palabras de Flavio Fama



El primer político en vincular el corte de luz con la suspensión de la ronda de dialogo fue el candidato de Juntos por el Cambio, Flavio Fama. Quien comentó ante los medios de comunicación que no se manche el proceso democrático electoral. Por otro lado, dijo que lamentablemente hubo ausencias: los candidatos del Frente de Todo y la luz que se cortó repentinamente.



Al respecto, dijo que este hecho demuestra que en los últimos 10 años no han solucionado los problemas energéticos de la ciudad. Ya que, según sus palabras, el oficialismo llegó para brindar soluciones. Por otro lado, Fama aseguró que el corte de energía eléctrica no pudo sido pura coincidencia, y pidió que este hecho no sea el inicio de una campaña sucia en contra de la oposición.