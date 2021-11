Le van a pedir a Walter Arévalo que renuncie a su candidatura a concejal por el FAC. Asimismo, la cara visible del Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila, dijo ante los medios de comunicación que la coalición sindicalista va a pedirle la renuncia al secretario general del SOEM por los hechos ocurridos durante el fin de semana. Además, afirmaron que este hecho podría costarle la carrera gremialista y política a Arévalo.



Cabe recordar que, la madrugada de este sábado, detuvieron al secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Walter Arévalo. El sindicalista conducía su vehículo en estado total de ebriedad y se quedó dormido en un semáforo. Luego de que este hecho llamara la atención, un conductor anónimo le golpeó la ventanilla para despertarlo y pedirle amablemente que se hiciera un lado, tras haber estado en el medio de la calzada.





Luego de que el escándalo tomara dimensión en las redes sociales y en los medios locales, hay quienes afirman que la camioneta en la que circulaba el secretario gremial de Capital, pertenece al SOEM. Según lo que trascendió, el vehículo se registró a nombre del sindicalista hasta el 2019. También, aseguran el mismo estaría debiendo, tras acumular vencimientos, alrededor de $50.000 de patente.





Denuncia y contra denuncia



Por otro lado, a Arévalo se le sumó una causa de resistencia a la autoridad en calidad de autor. Asimismo, cuando llegó a Fiscalía General para ser indagado por Horacio Brizuela, automáticamente tomó la decisión de no declarar. Respecto a ello, la autoridad penal dispondrá los pasos a seguir, entre los cuales, esperar a que lleguen las pericias realizadas al momento de su detención en estado alcohólico.



A modo de conclusión, Arévalo aseguró que la policía le hizo una requisa inoportuna en todo el vehículo. En el automóvil, se hallaba $100.000 que iban a ser destinados para realizar la fiesta de fin de año de los empleados municipales. Al respecto, dijo que en el acta no estaría coincidiendo entre la suma de 3.000 pesos que se le secuestró y el que habría en todo el fajo, aclarando que los efectivos policiales no tendrían que haberle revisado nada.