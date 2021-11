Cesanteados de Recreo cruzaron a Raúl Jalil

Como es de público conocimiento, hay una orden de la Justica que dispone reincorporar a los cesanteados municipales de la ciudad de Recreo, y los mismo cruzaron a Raúl Jalil. Pero, el intendente Luis Polti se resiste en una actitud de rebeldía al pedido del Poder Judicial de Catamarca. Asimismo, prefirió tomar la equivocada decisión de alargar los tiempos para no reintegrar a ninguno de los trabajados despedidos durante su gestión.



A diferencia de lo sucedido en Valle viejo, donde la situación fue similar, la intendenta Susana Centeno decidió reincorporar a los cesanteados para evitar futuros problemas. Cabe destacar que ésta, no es una situación económica, sino netamente política. Por otro lado, Luis “Lula” Polti no quiere devolverle el empleo a los 60 empleados despedidos porque afirma que es él quien tiene que manejar la Municipalidad de Recreo, a pesar de que el gobernador Raúl Jalil ofreció darle el dinero para entregarle devuelta el empleo a todo el personal.







Al mostrar su resistencia, este hecho le costará a Polti multas e infracciones darías por parte de la Justicia. Además, este acto total de rebeldía le saldrá económicamente caro al Estado, pero no quiere aflojar políticamente y mostrarse que ha perdido esta batalla que está dando. Es importante mencionar que, este hecho pone al gobernador Raúl Jalil entre las cuerdas porque “Lula” pertenece a su misma coalición política, el Frente de Todos.



Raúl Jalil salió a dar la cara por Luis Polti

En su visita a Recreo, con ánimos de ponerle un freno a esta desgastada situación, el gobernador se cruzó con los cesanteados y allí fue cuando se vio increpado por uno de los 60 exempleados del municipio. Al respecto, luego de ser encarado personalmente por el joven, Jalil le derivó el problema al ministro de Gobierno Jorge Moreno, quien estuvo a su lado para revolver este tipo de faltas.



En conclusión, Polti se ha comportado mal con el gobernador porque lo compromete políticamente ante el Poder Judicial de Catamarca y las autoridades nacionales de Frente de todos. Además, Jalil siente un incómodo apriete por el cual deberá dar explicaciones a los referentes principales de su coalición, sin poder justificar con claridad la decisión que sostiene el intendente de Recreo. A su vez, la Justicia sigue con el pedido de reincorporar a los 60 empleados despedidos.