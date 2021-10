Las autoridades de Recreo intervienen ante la Corte Suprema tras el despido de los municipales

Las máximas autoridades de Recreo intervienen ante la Corte Suprema tras el despido de los municipales. Por otra parte, la medida del fallo que benefició a los 60 empleados echados por la gestión actual aún no está firme. Respecto a este tema, el fiscal municipal Fernando Contreras, comunicó que el municipio no reincorporará a los trabajadores que fueron cesanteados al inicio de la intendencia Luis Polti.



Cabe recordar que a fines del mes pasado, la Corte de Justicia rechazó el recurso extraordinario que presentó la Municipalidad de Recreo. Dicho documento se opone a la reincorporación de los empleados municipales. Por otro lado, desde la intendencia, habían realizado esta exhibición judicial, después de que el máximo tribunal provincial estuviera del lado los trabajadores que pedían ser restituidos.



Asimismo, la Corte no le dio lugar al recurso extraordinario presentando por el letrado de Luis Polti. Por otro lado, desde el municipio aseguraron que insistirán con un nuevo amparo para que el máximo tribunal analice la posición que tiene la Municipalidad. Sin embargo, el abogado de ATE Iván Sarquís, informó que han realizado una presentación ante la Justicia para que ella le aplicara una sanción económica al intendente, por negarse a cumplir la sentencia dictada.

Las palabras del fiscal

Por otro lado, el fiscal Contreras dijo que se decidió continuar por la vía judicial que corresponde. Asimismo, añadió que el recurso de queja presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue interpuesto en tiempo forma, y que ya se encuentra en trámite. Respecto a ello, aclaró que ya no está firme la sentencia y que por lo tanto no correrá más el plazo de intimación por 10 días hábiles.



Asimismo, Contreras reafirmó en que en el municipio no están dadas las condiciones de reincorporar a los trabajadores, por cuestiones económicas. Seguidamente, dijo que el perjuicio que sufrió Luis Polti por la irresponsabilidad del exintendente Roberto Herrera, quien aumento en un 35% de la planta de empleados, sin ninguna razón, ya que la Municipalidad siempre se manejó con un número mejor de trabajadores.