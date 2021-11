Flavio Fama habló de como ciertos políticos compran la voluntad de la gente a cambio de un voto

Flavio Fama cumplió con su deber ciudadano y habló como ciertos políticos compran la voluntad de la gente a cambio de un voto. De hecho, el candidato a senador nacional por la coalición de Juntos por el Cambio, cumplió con su deber ciudadano alrededor de las 10.00 de la mañana en Colegio Fasta nuevo. Respecto a la violencia ejercida hacia contra de la diputada Natalia Ponferrada, dijo en principio todo se desarrolla con normalidad, pero que al no tener precisiones no puede hacer una evaluación.



Por otro lado, cuando fue consultado por otros acontecimientos dados en las elecciones, dijo que la compra de voluntades a cambio de un voto son innumerables. De hecho, le dijo a los medios presentes que hay un montón de denuncias y testimonios. Es más, se atrevió a decir que han sido testigos de algo que sabían que iba a pasar pero no se imaginaron que iba a ser de gran magnitud.







Sin embargo, el candidato de Juntos por el Cambio dijo que estos hechos han superado cualquier estimación. De hecho, redobló la apuesta y dijo que eso demuestra que hay un gobierno que está acostumbrado a la dádiva y que gracias a ello cada vez hay más pobres. A su vez, repudió este tipo de prácticas porque, según sus palabras, ellos no hacen eso porque les gusta que la gente tenga trabajo y dignidad.



El comunicado en las redes sociales



En su cuenta oficial de Facebook, Flavio Fama comunicó que “hoy es nuestra oportunidad de expresarnos en las urnas. Vayamos a votar libremente, porque nuestro voto es secreto”, “a partir de hoy podemos iniciar el camino del cambio para Catamarca”. A su vez, agregó que entre todos “Podemos construir una provincia mejor”.



“Hoy es un día en el que debe celebrar la democracia. Por eso es importante que cada ciudadano pueda expresarse en las urnas. Se debe garantizar que la jornada se desarrolle de manera tranquila y transparente. Demos juntos el primer paso para comenzar a construir la #Catamarca y la #Argentina que nos merecemos”, concluyó.