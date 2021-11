Bronca con diputada del Frente de Todos que “paseaba” con su novio en plena campaña electoral

La militancia peronista se comunicó con El Aconquija para manifestar su bronca con la candidata a diputada María Argerich porque días previos a la contienda electoral se encontraba paseando y cosechando en una zona turística del interior provincial. El Frente de Todos Catamarca, sabía que ganaba pero que perdería muchos votos en noviembre comparado o en relación con los números de las PASO. María paseó con su pareja, otro dirigente peronista que ayudó a perder votos.

Están los peronistas que no pararon nunca y los que entran por la ventana y hacen la cómoda. Fue una campaña sin descanso para la militancia por eso se entiende la bronca con la ex funcionaria de Desarrollo Social y su novio, Armando Zavaleta, un ex funcionario y legislador provincial. En plena campaña una suerte de luna de miel de los tórtolos en Las Juntas que encima tuvieron el tupo de subir en las redes sociales para el enojo de los que estaban transpirando la camiseta.





Era el contexto complicado y de mucha preocupación para las administraciones peronistas debido a la amenaza política de la “ola amarilla” a nivel nacional y porque ya el Frente de Todos no contaría con las “colectoras” que tan bien traccionaron en las PASO 2021. De manera que, la militancia y la conducción peronista desplegaron todos los recursos aprovechando el aparato del Estado municipal y provincial convencidos de que la tenían difícil. Claro, hubo excepciones.



La clase política que goza de privilegios



Armando es diputado provincial, no se le conoce un proyecto que lo identifique. Estuvo en Ambiente donde asegura “aprendió mucho”. El reconocimiento de que los funcionarios son una suerte de becados caros para que aprendan materias para lo que no están formados en áreas muy delicadas y que deberían ser política de Estado. Es la clase política con privilegios (lujos y excesos) que el Gobierno anuncia “terminar” todo el tiempo.

María y Armando, estaban en otra. Dejaron que los carguen en el carro del triunfo. Argerich viene de ser funcionaria en el Ministerio de Desarrollo Social, pero tuvo que renunciar luego de que una mujer se prendiera fuego a lo bonzo por indiferencia de las autoridades en medio de denuncias por irregularidades en el manejo de la mercadería para los más necesitados de Catamarca. Luego se conoció que era ñoqui (Punto Índice) y ahora diputada electa.