Escándalo: Natalia Ponferrada dijo que hay políticos miserables en Antofagasta de la Sierra

Tras los escándalos, durante las elecciones, Natalia Ponferrada dijo que hay políticos miserables en Antofagasta de la Sierra. De hecho, afirmó que se quisieron aprovecharse de horrible momento por el que está pasando. Por otro lado, aseguró que dirigentes, apoderados y autoridades de la coalición de Juntos por el Cambio buscan malinterpretar lo que ha sucedido para beneficio propio.



Sin embargo, Natalia Ponferrada, quien ha sido víctima de violencia de género, aseguró que le apenó la mala interpretación de lo que le han los militantes del espacio amarillo. Recordamos que la diputada provincial recibió agresiones físicas y verbales en la ciudad de Antofagasta de la Sierra. Los agresores son fieles seguidores de Juntos por el Cambio.







Al respecto, dijo que una vez más usan la mentira como salvoconducto para zafar de sus responsabilidades. Es más, comentó que lejos estuvieron de solidarizarse con quiénes han sido agredidas de manera cobarde. Sin embargo, afirmó, ante los medios de comunicación, que en ese mismo instante salieron a falsear y mentir al respecto, pero a su vez, dijo que al acto de violencia lo han visto decenas de testigos.



Saldrá a desnudar las mentiras



De hecho, esperará que la Justicia caiga con todo el peso de la ley ante esta insólita situación de violencia género que le tocó vivir. A su vez, aclaró que desnudará la mentira de algunos miserables que han aprovechado la golpiza que le han dado para beneficio propio, tras mentir constantemente. En ese momento, aseguró, demostraron que no tener ningún escrúpulos ni una mísera gota de buena gente.



Para concluir, dijo que desde otros espacios expresaron su solidaridad para con ella y salieron a repudiar este acto de violencia. Aclaró que más allá de las ideologías o militancia, son defensores de la democracia, lo cual entienden que hay límites que no se deben cruzar. Además, aseguró que las mujeres aliadas al peronismo toman como ejemplo los valores Evita, por eso no las van a doblegar con facilidad.