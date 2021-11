Flavio Fama defendió los pases a planta permanente y aclaró que cumplen con los parámetros

El exrector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Flavio Fama, defendió los pases a planta permanente que firmó antes de irse. En este marco, aclaró que no habrá mucho que revisar por las nuevas autoridades ya que las designaciones cumplen con los parámetros que se fijaron. Además, señaló que cuentan con el dictamen a favor de la Asesoría Legal y también de la Dirección de Personal.

Al ser consultado sobre la designación del exministro de Hacienda, Mamerto Acuña, y de su hijo, aclaró que son personas que ya estaban en la Universidad. “Estaban interinos y es lo mismo, por qué unos sí y otros no. Me preguntan por la lista completa y yo no me acuerdo. La orden fue que todo el que estuviera en condición de interino se lo pasa”, remarcó a través de declaraciones radiales.

“Era una decisión tomada, no se lo hizo antes del 12 de septiembre para que no quede como que se lo hacía para favorecer a algún sector en la interna”, indicó Flavio Fama. Por otro lado, apuntó contra el gremio no docente de APUNCA por negarse a aprobar el régimen para los ingresos a través de concursos. En los últimos diez años debió haberse concursado toda la planta, el gremio nunca lo quiso aprobar”, sentenció.

Asimismo, Flavio Fama consideró que los cuestionamientos a su gestión llegan desde el Gobierno provincial. “¿Cuántos pases a planta hubo en los últimos días en los municipios y nadie dijo nada?”, aseguró. Sobre la polémica por la deuda de la Caja Complementaria dijo que “es un problema que es anterior a mi gestión; todas las decisiones que se tomaron fueron determinadas por el Consejo Superior”.

Silvana Carrizo sobre las designaciones de Flavio Fama

Por su parte, la diputada electa por Juntos por el Cambio, Silvana Carrizo, defendió los pases a planta permanente del exrector. “Nadie le pide explicaciones de por qué el personal de salud del Malbrán todavía no logra la planta prometida. Y por qué 40 enfermeros que nos vacunaron en los distintos nodos quedarán sin trabajo. Esto debería ser tapa de los medios”, criticó en sus redes sociales.